Vẻ đẹp say đắm lòng người của cung đường Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa đang dần thành hình, mang vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Dự án này có chiều dài 72,75km, với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua các tỉnh Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh - 3 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án được chia làm 3 gói thầu, trong đó, đoạn đi qua TPHCM có chiều dài 31,5km từ xã Trừ Văn Thố đến sông Sài Gòn giáp ranh địa phận Tây Ninh. Đoạn này thuộc gói thầu XL-01, do Tập đoàn Đèo Cả làm nhà thầu thi công, có giá trị xây lắp hơn 681 tỷ đồng.

Dự án tái khởi động trở lại vào tháng 11/2023, giúp hoàn thành các hạng mục thi công dở dang, góp phần kết nối tuyến trục Đông Nam Bộ - Tây Nguyên - Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận TPHCM có 6 cây cầu gồm Kênh Phước Hòa, Cây Trường, Bà Tứ, Thị Tính, Suối Tre và Thanh An. Trong ảnh là cầu Thanh An dài hơn 600m bắc qua sông Sài Gòn.

Đây là cầu lớn nhất gói thầu, có mức đầu tư khoảng 180 tỷ đồng, gồm 12 trụ với tĩnh không cao nhất 7m, giúp tàu thuyền lớn dễ dàng đi qua.

Hiện nhà thầu vừa hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt cầu, chuẩn bị sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Nhìn từ trên cao, tuyến đường nằm giữa cánh đồng cao su bạt ngàn. Nhà thầu đang triển khai các hạng mục sơn vạch kẻ đường, đổ bê tông cọc tiêu…

Theo quy hoạch, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa là tuyến cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn đầu được đầu tư với quy mô 2 làn xe, tương lai sẽ tiếp tục mở rộng theo nhu cầu phát triển vùng.

Thời điểm hiện tại, mặc dù tuyến đường đã sẵn sàng khai thác, vẫn còn vướng mặt bằng tại các nút giao DT744, DT748 và DT749. Trong ảnh, nút giao DT744 ở nhánh rẽ từ cầu Thanh An đi ra, nhà thầu chưa thể hoàn thiện hạng mục tại đây.

Bên cạnh đó, dải phân cách tại nút giao DT744 vẫn chưa được tháo dỡ, gây cản trở việc thông suốt toàn tuyến.

Tại khu vực đường dẫn cầu Thanh An (phía TPHCM), nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục đắp K95, K98 và bù vênh bằng vật liệu cấp phối đá dăm. Do vướng mặt bằng và hạ tầng được bàn giao chậm, nhà thầu chỉ mới có thể triển khai công tác thi công.

Thời điểm này, công nhân dần triển khai lắp đặt, hệ thống biển báo giao thông.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa là một đoạn tuyến nằm trong quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Đây là dự án giúp tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển đô thị công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ của khu vực.