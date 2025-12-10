Diễn biến mới nhất về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Giới chức quốc phòng Campuchia hôm 10-12 cho biết các đơn vị quân đội Thái Lan đã hứng chịu thương vong nặng nề trong các cuộc đụng độ biên giới gần đây.

Một quan chức quân sự cấp cao của Campuchia nói với tờ Khmer Times rằng "vài trăm binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng và hơn một ngàn người bị thương” dù ông không cung cấp con số cụ thể. Người này cũng bác bỏ thông tin công bố hôm 9-12 của Quân khu 2 Thái Lan, theo đó 61 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng.

Cũng theo quan chức quân sự nói trên, quân đội Thái Lan không cần phải đếm con số thương vong bên phía Campuchia.

Trước đó, theo thông tin được trang Khaosod (Thái Lan) đăng tải, phía Thái Lan có 4 binh sĩ thiệt mạng và 68 người bị thương trong các vụ đụng độ dọc biên giới với Campuchia hôm 9-12. Trong khi đó, phía Campuchia có 61 binh sĩ thiệt mạng.

Người dân tại tỉnh Oddar Meanchey - Campuchia sơ tán sau khi xung đột xảy ra. Ảnh: Khmer Times

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 9-12 cho biết Washington đang theo dõi sát sao tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia. "Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức xung đột, bảo vệ dân thường và cả hai bên nối lại các biện pháp giảm leo thang căng thẳng" - ông Rubio nhấn mạnh.

Song song đó, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun vẫn tin tưởng rằng Mỹ sẽ không tận dụng đợt xung đột mới bùng phát dọc biên giới để gây áp lực lên Thái Lan về các vấn đề thuế quan. Bà khẳng định Thái Lan không phải là bên khơi mào xung đột và tuyên bố các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán về thương mại và thuế quan với Mỹ có thể hoàn tất trong năm nay như kế hoạch hay không, bà cho biết vẫn chưa chắc chắn liệu mọi việc có thể kết thúc kịp thời hạn.

Bà cũng lưu ý rằng Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa đưa ra bất kỳ thông tin cập nhật nào ngoài những nội dung đã được thảo luận trước đó.

Bà Suphajee nói thêm công việc với các cơ quan liên quan vẫn tiếp tục như thường lệ, nhấn mạnh không có gì thay đổi và phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức nào sau các vụ đụng độ biên giới mới nhất nói trên.