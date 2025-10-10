Cận cảnh hàng trăm hộ dân xã ven Hà Nội bị ngập sâu

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, tràn qua đê, gây ngập sâu tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc (huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội). Nhiều khu dân cư bị cô lập, người dân phải di chuyển bằng thuyền hoặc bè tạm.

Hàng trăm hộ dân thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc, Hà Nội) vẫn ngập sâu trong nước lũ.

Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng ngày đêm đắp bờ bao, hộ đê để bảo đảm an toàn. Đến chiều 10/10, mực nước lũ vượt báo động 3, thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc) vẫn ngập sâu, mất điện và thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo UBND xã Đa Phúc, khoảng 978 ha đất nông nghiệp bị ngập, trong đó có hơn 547 ha lúa trong đồng và 431 ha ngoài sông. Một số tuyến đê, kênh và cống thủy lợi bị sạt trượt, đáng chú ý đê Tả Cà Lồ xuất hiện 3 điểm sạt lớn; tuyến Hữu Cầu cũng bị tràn dài 7,5 km.

Trước tình hình đó, TP Hà Nội đã hỗ trợ khẩn cấp 20 tỉ đồng từ ngân sách Thành phố cho hai xã Trung Giã và Đa Phúc để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một số hình ảnh khu vực bị ngập sâu tại xã Trung Giã, Đa Phúc:

Chiều 10/10, nhiều nhà dân tại các thôn ở xã Đa Phúc vẫn bị ngập sâu.

Nhiều căn nhà vẫn còn ngập tới tận mái nhà.

Nước lên nhanh khiến nhiều ngôi nhà chưa hoàn thiện đã bị ngập sâu

Một số gia đình kịp thời kê cao đồ dùng điện tử, giảm bớt thiệt hại do ngập lụt.

Nước lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp "trở tay".

Nhiều người dân đã được lực lượng chức năng di chuyển tới nơi an toàn.

Nước ngâp sâu, việc di chuyển người dân gặp nhiều khó khăn

Việc đi lại hầu hết phải dùng thuyền hoặc tấm phản tự chế.

Nhiều hộ gia đình phải trông chờ vào những suất ăn, nước uống của các đoàn từ thiện tiếp tế.

Để kịp thời khắc phục hậu quả lũ lụt, chiều 10/10 TP Hà Nội đã quyết định cấp 20 tỷ cho 2 xã trên. Cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Hà Nội yêu cầu hai xã trên chủ động xây dựng phương án sơ tán dân theo từng cấp độ ảnh hưởng, từ sơ tán tại chỗ đến di chuyển tới các doanh trại quân đội, công an trên địa bàn.