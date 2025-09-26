Hiện trạng Trung tâm hành chính 1.000 tỷ đồng đề xuất làm trường học

Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nằm trên khu đất hình chữ nhật rộng 20 ha, thuộc phường Bà Rịa. Công trình được khởi công năm 2009, hoàn thành sau ba năm với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, là mô hình trung tâm hành chính tập trung đầu tiên của cả nước.

Trong báo cáo sắp xếp, bố trí trụ sở, Sở Tài chính TP HCM đề xuất ưu tiên trung tâm này cho các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Một số trường đại học bày tỏ mong muốn tiếp nhận khu trụ sở có vị trí đắc địa này.

Tổng thể trung tâm có 7 khối nhà, diện tích sàn hơn 205.000 m2. Trong đó, khối UBND tỉnh (ảnh) được bố trí cổng vào từ đường Phạm Văn Đồng; trụ sở Tỉnh ủy với khối nhà tương tự, cách ủy ban hơn 200 m, xây tách biệt, nằm ở cổng chính hướng ra đường Bạch Đằng.

Bấm để lật

Liền kề hai bên trụ sở UBND tỉnh nổi bật với hai khối nhà hành chính quy mô 6 tầng. Các khối này được thiết kế cân xứng, được ốp kính, là nơi làm việc của các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bấm để lật

Ở cổng đường Trường Chinh, Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có kiến trúc dáng bầu dục (oval), tựa con thuyền hướng ra hồ nước.

Bên trong trung tâm bố trí hai hội trường 600 chỗ, 250 chỗ và 4 phòng họp 80-100 chỗ, là nơi trước đây diễn ra các sự kiện, hội họp quan trọng của tỉnh.

Đơn vị quản lý cho biết sau khi sáp nhập vào TP HCM, công trình vẫn được duy trì để tổ chức tập huấn cho các sở, ngành.

Điểm nhấn của khu hành chính là hồ nước rộng 14.000 m2, sâu hơn 1,4 m, vừa tạo cảnh quan vừa điều hòa không gian.

Hàng trăm chỗ đậu ôtô được bố trí dọc theo các khối nhà, khuôn viên cây xanh.

Hiện trung tâm hành chính vắng người sau khi nhiều đơn vị chuyển tới TP HCM làm việc. Trước khi sáp nhập nơi đây có khoảng 2.000 cán bộ làm việc, giờ còn khoảng 600-650 người.

Nhiều cán bộ thuộc Sở Công Thương được bố trí làm việc tại đây.

Trụ sở của Sở này hiện sử dụng khoảng 60% diện tích và xử lý công việc chuyển tiếp, cung cấp các dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân.

Công nhân chăm sóc thảm cỏ trong khuôn viên Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại diện Ban quản lý Trung tâm hành chính - chính trị cho hay sau hơn một thập kỷ sử dụng, công trình vẫn sạch đẹp nhờ được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Ngay cả khi sáp nhập tỉnh, hoạt động này vẫn được duy trì để tránh công trình nhanh xuống cấp.