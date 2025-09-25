Nhìn lại gần 1 năm thực hiện sứ mệnh đặc biệt của cầu phao Phong Châu

Tại cầu phao Phong Châu những ngày cuối cùng này, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh vẫn miệt mài hỗ người dân qua cầu an toàn. Đứng chỉ huy cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân qua sông, Thượng tá Đào Văn Hưng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 cho biết, ngày 28/9, cầu Phong Châu khánh thành, thông xe, cầu phao Phong Châu dừng hoạt động. Đơn vị sẽ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và đến giữa tháng 10/2025 tổ chức rút quân về đơn vị.

Nói về hành trình giúp dân qua sông Hồng, Thượng tá Đào Văn Hưng cho biết, ngày 9/9/2024, cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C bất ngờ bị sập. Tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực Tây Bắc với đồng bằng hoàn toàn bị tê liệt. Hàng nghìn người dân và phương tiện phải đi đường vòng hàng chục cây số, gây ách tắc và thiệt hại không nhỏ cho kinh tế, đời sống.

"Ngay sau sự cố, Bộ Quốc phòng đã ra mệnh lệnh khẩn cấp. Trong đêm 9/9, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 lập tức cơ động lên hiện trường, mang theo đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Rạng sáng ngày 10/9, họ đã có mặt bên bờ sông Hồng, bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và chuẩn bị phương án bắc cầu phao tại khu vực cầu vừa sập", Thượng tá Đào Văn Hưng cho hay.

Nhiệm vụ lần này của Lữ đoàn 249 mang ý nghĩa đặc biệt. Cầu phao không chỉ để đảm bảo giao thông tạm thời mà còn giúp người dân rút ngắn quãng đường di chuyển khoảng 30km. Trong bối cảnh địa hình khó khăn, thủy văn phức tạp và thời tiết khắc nghiệt, từng bước chuẩn bị đều đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và kỹ thuật cao. Sau 20 ngày chuẩn bị khẩn trương, ngày 29/9/2024, đơn vị chính thức triển khai lắp ghép cầu phao. Chỉ sau 90 phút làm việc liên tục, cầu phao đã hoàn thành, nối liền hai bờ sông, kết nối xã Bản Nguyên và xã Tam Nông. Đúng 6 giờ sáng ngày 30/9/2024, Lữ đoàn 249 tổ chức thông cầu phao, chính thức đưa vào hoạt động, mở lại tuyến đường huyết mạch cho bà con.

Thượng tá Đào Văn Hưng cho biết, trong gần một năm vận hành, cầu phao Phong Châu đã phục vụ khoảng 15.000 lượt người và phương tiện mỗi ngày, ước tính có hơn 5 triệu lượt qua lại.

Nhiều thời điểm, dòng chảy sông Hồng xiết, dữ dội, lưu tốc vượt 2m/s khiến đơn vị buộc phải cắt cầu khẩn cấp, thay thế bằng phà quân sự. Có những lúc lưu tốc vượt quá 3m/s, phà cũng không thể hoạt động. Trong những tình huống ấy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 phải căng mình ngày đêm, vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa giữ vững nhịp giao thông tối thiểu.

Hình ảnh những người lính công binh túc trực 24/24 trên cầu, cần mẫn kiểm tra, bảo dưỡng, điều tiết giao thông, đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, khi nước sông dâng cao, chảy xiết, họ luôn sẵn sàng gia cố, neo giữ, xử lý mọi tình huống bất ngờ. "Hình ảnh bộ đội đẩy xe, mặc áo phao giúp dân; dìu người già, trẻ em lên bến thực sự là hình ảnh mà người dân chúng tôi không bao giờ quên", chị Nguyễn Thị Thu, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bùi ngùi nói.

Ông Đỗ Văn Vinh, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Nếu không có cầu phao, việc đi lại và giao thương của bà con sẽ vô cùng vất vả, bởi phải đi đường vòng xa hơn rất nhiều. Nhờ các anh bộ đội mà cuộc sống của chúng tôi nhanh chóng trở lại bình thường”.

Không chỉ dừng lại ở việc vận hành cầu phao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 còn đồng hành cùng nhân dân trong nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn hóa, văn nghệ... Ông Cao Bộ Sơn, xã Tam Nông khẳng định: “Tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các anh bộ đội đã để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng dân. Các anh thực sự đã làm được điều quý giá nhất mà người dân vẫn thường nói "bộ đội đi dân nhớ, ở dân thương". Trong ảnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ tham gia vận hành cầu.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh khẳng định: “Cầu phao Phong Châu không chỉ là giải pháp giao thông tạm thời, mà còn là biểu tượng sống động của tình quân – dân gắn bó. Cầu phao này, trong suốt gần một năm, không chỉ nối liền hai bờ, mà còn gắn kết những tấm lòng. Nó minh chứng cho chân lý giản dị nhưng sâu sắc: ở đâu nhân dân cần, ở đó có bóng dáng người lính”.