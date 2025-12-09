Tai nạn 4 người chết ở Đà Nẵng: Cả lái xe và khách không thắt dây an toàn

Ngày 9-12, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng (Ảnh: Cục CSGT)

Theo đó, lúc 4 giờ 12 phút ngày 9-12, tại Km 71+200 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách 16 chỗ biển số 29B-081.62 do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú xã Hải Tĩnh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở trên xe 12 hành khách lưu hành hướng Nam – Bắc với xe ô tô đầu kéo biển số 15C-360.35 kéo theo rơ-móoc biển số 15R-149.06 do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển lưu hành cùng chiều phía trước.

Hậu quả, làm 4 hành khách trên xe 29B-081.62 tử vong; 7 người bị thương; 2 phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu nhận định do lái xe ô tô khách biển số 29B-081.62 thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ dẫn đến đâm vào phía đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Hành khách đi xe không thắt dây an toàn (Ảnh: Cục CSGT)

Đáng chú ý là cả lái xe và hành khách trên xe không thắt dây đai an toàn, dẫn đến hậu quả các nạn nhân bị va đập, đa chấn thương (trong đó có chấn thương nghiêm trọng cổ).

Đã nhiều lần, cơ quan chức năng tiến hành cảnh báo về việc sự cần thiết phải thắt dây đai an toàn khi ngồi trên xe ô tô, nhất là đối với xe chở khách, tuy nhiên vẫn bị phớt lờ, thậm chí có người còn cho rằng thắt dây an toàn nếu xe có sự cố sẽ không thoát ra được.

Tuy nhiên, qua giải quyết các vụ tai nạn giao thông đã hình thành công thức không thắt dây đai an toàn + va chạm = tử vong hoặc bị thương.

Ngoài ra, người lái xe khách 29B-081.62 sẽ đối mặt với trách nhiệm hình sự khi để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của mình gây nên, như: không chú ý quan sát, không đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc dẫn đến va chạm với xe chạy cùng chiều.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, xác minh, giải quyết vụ TNGT theo thẩm quyền.