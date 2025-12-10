Thủ tướng Đức chỉ trích chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Getty

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 9/12 cho biết một số nội dung trong chiến lược an ninh quốc gia mới của chính quyền Mỹ là “rất tệ” nếu nhìn từ quan điểm của châu Âu.

“Khi xem xét chiến lược địa chính trị đó và tác động của nó tới quan hệ xuyên Đại Tây Dương, tôi thấy có phần có thể hiểu được, có phần chấp nhận được. Nhưng cũng có những phần hoàn toàn không thể chấp nhận từ góc nhìn châu Âu”, ông Merz nói với báo chí.

“Tôi không thấy lý do gì để người Mỹ cho rằng họ cần ‘giải cứu’ nền dân chủ ở châu Âu. Nếu có lúc nào dân chủ cần được bảo vệ, chúng tôi sẽ tự làm”, Thủ tướng Đức nói thêm.

Chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền ông Trump, được công bố tuần trước, tuyên bố tái định hình trật tự địa chính trị và nhận định châu Âu đang đối mặt với nguy cơ “xóa nhòa về văn minh” do dòng người di cư quá lớn từ các quốc gia có đa số là người Hồi giáo và các nước ngoài châu Âu.

Tài liệu này cũng dường như ám chỉ Washington có thể hỗ trợ các đảng phái châu Âu có cùng lập trường tư tưởng.

Ông Trump nhấn mạnh thông điệp đó trong cuộc phỏng vấn dạng podcast của tờ Politico, công bố ngày 9/12. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết sẽ ủng hộ các chính trị gia châu Âu có chung quan điểm với mình.

Ông Merz cho biết ông không bất ngờ với giọng điệu chung của tài liệu chiến lược an ninh quốc gia Mỹ. Thay vào đó, điều này càng củng cố quan điểm của ông: Liên minh châu Âu cần tự chủ nhiều hơn, tránh phụ thuộc Washington về an ninh và quốc phòng.

“Trong các cuộc trao đổi với người Mỹ, tôi nói rằng ‘Nước Mỹ trên hết’ thì được, nhưng ‘Nước Mỹ một mình’ thì không có lợi cho chính họ”, ông Merz nói. “Mỹ vẫn cần đối tác trên thế giới. Một trong những đối tác đó có thể là châu Âu. Và nếu các bạn không thể đồng hành với cả châu Âu, thì ít nhất hãy xem Đức là đối tác của mình”.

Ông Merz cũng cho biết ông Trump đã nhận lời mời thăm Đức vào năm tới.