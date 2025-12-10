Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận tình hình ở Pokrovsk

Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Getty

Quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine, kể từ giữa tháng 11. Tuy nhiên, trong tuần qua, một số đơn vị đã được lệnh rút khỏi những vị trí không còn phù hợp bên ngoài thành phố này, theo lời Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi được trích dẫn ngày 9/12.

Ông Syrskyi nói với các nhà báo Ukraine rằng tình hình quanh Pokrovsk vẫn rất khó khăn. Trung tâm hậu cần này gần như bị phá hủy sau nhiều tháng hứng chịu các cuộc tấn công của Nga, và Moscow đang tập trung khoảng 156.000 binh sĩ xung quanh Pokrovsk .

Theo đài Suspilne của Ukraine, ông Syrskyi tuyên bố lực lượng Ukraine đã có một số bước tiến tại Pokrovsk từ giữa tháng 11. Tuần trước, quân đội Nga tuyên bố đã chiếm Pokrovsk, nhưng giới chức Ukraine bác bỏ thông tin này.

“Thời điểm đầu mùa thu, quân của chúng tôi chưa có mặt tại Pokrovsk do năng lực còn hạn chế. Nhưng từ ngày 15/11, nhờ các hoạt động tấn công, chúng tôi đã kiểm soát được khoảng 13 km² ở đó”, ông Syrskyi nói.

“Chúng tôi vẫn giữ một phần phía bắc thành phố. Ngoài ra, ở phía tây Pokrovsk, chúng tôi đã giải phóng và kiểm soát khoảng 54 km²”, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nói thêm.

Ông Syrskyi cho biết quân Nga đang tập trung lực lượng trong khu vực, lợi dụng thời tiết mưa và sương mù.

“Vài ngày trước tôi đã ra lệnh rút quân khỏi khu vực cách Pokrovsk khoảng 5-7 km, nơi binh sĩ Ukraine còn đang bám trụ”, ông Pokrovsk nói. “Việc luân chuyển không còn khả thi. Đối phương bắt đầu lọt qua nên việc giữ lực lượng ở đó không còn ý nghĩa nữa”.

Theo Reuters, Pokrovsk là trọng tâm trong chiến dịch tiến quân chậm và kéo dài của Nga qua vùng Donetsk, với việc Moscow nhiều lần tuyên bố chiếm thêm các làng mới gần Pokrovsk mỗi tuần.

Tháng trước, Nga cũng nói rằng lực lượng của họ đã chiếm được thị trấn Kupiansk ở phía bắc nhưng quân đội Ukraine đã phủ nhận tuyên bố này.