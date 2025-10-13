Hà Nội sau ngập sâu: Trung Giã lầy lội bùn đất, điện nước chưa 'hồi sinh'

Sáng 13/10, nước lũ trên sông Cầu đã rút, nhiều người dân ở thôn An Lạc, xã Trung Giã (Hà Nội) trở về nhà để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và cứu vớt tài sản bị chìm dưới nước lũ nhiều ngày qua.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại thôn An Lạc cho thấy, thiệt hại tài sản của người dân và các doanh nghiệp rất lớn.

Tại Công ty CP Phú Long (xã Trung Giã), hàng chục mô tô điện ngập sâu trong nước. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Công nhân trong xưởng chia sẻ: Lần đầu tiên họ thấy nước ngập cao tới 5 m, khiến mọi sự chuẩn bị đều bị phá hỏng. Nước còn ngập qua mái tôn và cả hàng cây quanh nhà điều hành.

"Ba máy xúc, hàng chục mô-tơ ngập sâu nên hiện tại không làm gì được. Chờ nước rút hẳn, toàn bộ công nhân sẽ đi dọn dẹp bùn đất. Ước chừng 15-20 ngày có thể cơ bản dọn xong chỗ bùn đất này", một công nhân nói.

Một máy xúc tại công trường ngâm nước nhiều ngày, hư hỏng

Tại các khu dân cư, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị trở lại cuộc sống bình thường. Bà Nguyễn Thị Hợp (thôn Hòa Bình, xã Trung Giã) chia sẻ, chỉ trong một tuần, địa phương đã trải qua hai trận lụt lịch sử, chưa bao giờ nước dâng cao như vậy. “Mấy tạ thóc tôi để trong hòm, kê lên cao 5 hàng gạch. Khi nước lên mấp mé, tôi lại kê thêm 10 hàng gạch, nhưng vẫn bị ngập toàn bộ và thối hết cả”, bà Hợp nói.

Bà Nguyễn Thị Thúy (thôn An Lạc, xã Trung Giã) cho biết, chưa bao giờ lũ dâng cao như lần này, kể cả bão Yagi năm trước. Toàn bộ xe máy của gia đình đều bị ngập, nhưng chưa thể mang đi sửa vì cửa hàng sửa xe chưa có điện.

"Đến nay đã gần 1 tuần, điện vẫn bị cắt, nên chưa thể thau bể nước. Không có điện, không có nước, cuộc sống vẫn rất khó khăn", bà Thúy chia sẻ.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại thôn An Lạc để hỗ trợ dọn dẹp giúp người dân

Toàn cảnh khu vực ngập thôn An Lạc, xã Trung Giã

Tại chùa An Lạc, khoảng 50 người dân đang có mặt tại đây để nhận quà cứu trợ

Trong lúc khó khăn mọi mặt, những thùng mỳ, bánh, kẹo, nước... cứu trợ là những vật phẩm quý báu

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cho biết, mực nước trên các sông đều giảm so với ngày 12/10. Cụ thể, lúc 6h ngày 13/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 7,03m, trên báo động lũ cấp II là 0,03m, giảm 1,03m; sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 7,4m, trên báo động lũ cấp II là 0,4m, giảm 0,82m.