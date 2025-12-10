Campuchia nói Thái Lan hứng tổn thất nặng trong giao tranh

Khmer Times hôm nay dẫn thông tin từ quan chức quân sự cấp cao Campuchia nói rằng "vài trăm binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương", nhưng không đưa ra con số và bằng chứng cụ thể.

Người này cũng bác bỏ tuyên bố từ Quân khu 2 Thái Lan, được tờ Khaosod đăng tải, trong đó cho biết "61 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong ngày 9/12". Quan chức Campuchia gọi đây là "tin giả" được đưa ra để "đánh lừa dư luận Thái Lan", nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ không phản hồi về những số liệu sai sự thật.

Một binh sĩ Thái Lan bị thương được đưa lên xe cấp cứu hôm 7/12. Ảnh: AFP

Quan chức Campuchia cũng khẳng định nước này không xâm phạm lãnh thổ Thái Lan, mà chỉ để hành động để tự vệ, bảo vệ lãnh thổ và người dân. Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận có 7 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương sau đụng độ với Thái Lan.

Quân khu 2 Thái Lan cùng ngày công bố hình ảnh chiến đấu cơ F-16 tập kích mục tiêu ở tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia, được cho là kho chứa đạn pháo phản lực BM-21 và nhiều vũ khí hạng nặng khác. Trong ảnh, cột khói lớn bốc lên từ địa điểm bị tập kích, cho thấy nơi này chịu thiệt hại nặng nề.

Cuộc tấn công nhằm vào một địa điểm ở trung tâm thành phố Samraong, tỉnh Oddar Meanchey, đã gây ra một loạt vụ nổ thứ cấp mạnh, nghi là đạn dược bị phá hủy.

Mục tiêu Campuchia bị tiêm kích F-16 Thái Lan tập kích trong ảnh công bố hôm 10/12. Ảnh: Khaosod

Quân đội Thái Lan trưa 9/12 xác nhận có thêm hai binh sĩ thuộc đơn vị biên phòng Suranaree thuộc Quân khu 2 thiệt mạng trong giao tranh, nâng tổng số binh sĩ Thái Lan tử vong lên 3 người kể từ khi đụng độ bùng phát cuối tuần qua.

Lực lượng này chưa công bố số người bị thương, nhưng cho biết Thứ trưởng Quốc phòng Adul Boonthamcharoen đã tới bệnh viện Prasat ở tỉnh Surin để thăm thương binh đang điều trị tại đây. Bệnh viện này đang điều trị cho ba binh sĩ, trong đó hai người bị thương nhẹ.

Căng thẳng Campuchia - Thái Lan tái bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp, khiến hai lính Thái Lan bị thương và người dân phải sơ tán.

Tình hình tiếp tục leo thang vào rạng sáng 8/12, khi Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng "pháo và đạn thả từ trên không" để tấn công binh sĩ Thái Lan ở căn cứ Anupong, khiến một người thiệt mạng. Không quân Thái Lan sau đó triển khai tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Campuchia.

Tính từ đầu tháng 7 tới nay, ít nhất 50 người, cả dân thường và binh sĩ, ở hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, hơn 300.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực xung đột.