Rừng gỗ quý hơn 450 ha được trồng gần nửa thế kỷ

Từ trên cao, rừng phòng hộ Xuân Sơn như tấm thảm xanh, bao quanh bởi những khu dân cư, nương rẫy.

Khu rừng nằm trên địa bàn giáp ranh ba xã Xuân Sơn, Sơn Bình và Suối Rao (huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), diện tích hơn 450 ha, được Lâm trường Châu Thành trồng từ năm 1980 trên vùng đất trống, đồi trọc.

Rừng được trồng kéo dài khoảng 5 km dọc tuyến đường Xuân Sơn - Đá Bạc, xen kẽ giữa rừng phòng hộ (bên phải đường) và các lô cao su của người dân.

Những tán cây rừng lâu năm xếp kín tạo thành mảng xanh liền mạch.

Cây trồng chủ yếu ở rừng phòng hộ Xuân Sơn là sao đen, gõ đỏ (gỗ quý thuộc nhóm I và II) và cây dầu... Do được trồng trên vùng đất nông nghiệp, động vật không có nhiều chủ yếu là chim và sóc.

Bảng bêtông bạc màu, được dựng ở cuối cánh rừng, nơi cây được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Những vòm cây sao đen đường kính gốc gần một m, cao hơn 25 m. Khu vực này tiếp giáp với khu dân cư ở xã Sơn Bình cũ.

Nhân viên kiểm lâm dùng điện thoại quay video một cây dầu cao hơn 25 m.

Hàng ngày, các kiểm lâm thay phiên tuần tra, phát hiện các dấu hiệu xâm hại, tạo đường băng cản lửa, phương tiện và tích trữ nước để sẵn sàng ứng phó sự cố cháy rừng vào mùa khô.

Các cây gỗ lớn trong rừng được đánh số để quản lý, theo dõi sinh trưởng. Ở bìa rừng, đơn vị quản lý treo biển cảnh báo mua bán, sang nhượng đất rừng phòng hộ, cạnh đó là các biển cấm lửa, cấm đổ rác vào rừng.

Kiểm lâm viên cập nhật bảng cấp dự báo cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ.

Những mái nhà và vườn cây của người dân chỉ cách rừng phòng hộ vài mét.

Bà Mây, 68 tuổi, sống đối diện khu rừng, kể rừng đã che chở cho ngôi nhà của bà trong cơn bão cách đây gần 20 năm. Khi ấy, từ trong nhà nhìn ra, những hàng cây bị gió bẻ cong, tiếng rít dữ dội khiến cả gia đình phải chui xuống gầm giường trú ẩn. Sau trận bão, nhà vẫn nguyên vẹn, bà càng thêm quý khu rừng.

Cán bộ kiểm lâm trao đổi với ông Đỗ Văn Ve (70 tuổi) về việc bảo vệ rừng. Nhiều năm qua, ông Ve là một trong những người tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng bảo vệ rừng.

"Cánh rừng là lá phổi của cả làng. Mỗi lần đi xa trở về, hít thở bầu không khí trong lành, tôi thấy sảng khoái lắm", ông nói.

Một đoạn đường chạy dọc khu rừng rợp bóng cây.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ cho biết, khu rừng này được trồng xen giữa diện tích canh tác hợp pháp của người dân. Nhiều tuyến đường nhánh được mở để phục vụ sản xuất, song nhiều năm qua không ghi nhận tình trạng xâm hại rừng. Ngược lại, người dân sinh sống quanh khu vực từng tham gia trồng nên họ xem rừng như tài sản của chính mình.