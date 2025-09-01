Bộ đội phát lương khô cho người dân chờ diễu binh
Chiều tối 1/9, tại ga Hà Nội, bộ đội mang lương khô phát cho hàng nghìn người dân xếp hàng chờ qua đêm để giữ chỗ xem lễ diễu binh sáng Quốc khánh.
Lịch trình lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9:
- 6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng
- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn
+ Khối đi bộ:Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo
.+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Tại góc ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, một khu vực được quây rào, xếp sẵn ghế nhựa dành riêng cho các cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng. Đến 18h30, nhiều người được ưu tiên đã có mặt vào vị trí. Ảnh Trần Quỳnh
Bà Nguyễn Thị Bính 68 tuổi, cùng chồng, đến từ Quốc Oai, đã có mặt ở đây từ trưa. Chồng bà Bính bị mất một tay trong chiến tranh. "Chúng tôi đến Ba Đình hơi trễ nên không còn chỗ ngồi, nhưng may mắn được ban tổ chức hướng dẫn tới chỗ ưu tiên ở vị trí đẹp", nữ cựu chiến binh này nói. Ảnh: Trần Quỳnh
Một nữ cựu chiến binh khác, bà Nguyễn Thị Giang, 63 tuổi, cũng thấy may mắn và hạnh phúc khi mà có được chỗ ngồi ở vị trí đẹp để xem diễu binh. Ảnh: Trần Quỳnh
Đội thanh niên tình nguyện mang nước đến mời các cựu chiến binh. Ảnh: Trần Quỳnh
Chị Hải Yến, nhân viên một tập đoàn viễn thông, phát bánh, nước và quạt cho người dân trên đường Văn Cao. Ảnh: Thanh Hằng
Ông Trương Văn Vững, 76 tuổi, quê Hải Phòng, được hai cháu ngoại đưa lên Hà Nội xem diễu binh sáng 2/9. Dù nghe kém do di chứng sau bốn năm bị giam ở Côn Đảo, ông vẫn chăm chú dõi theo, nở nụ cười khi được lực lượng chức năng hỏi thăm hay thấy đồng đội vẫy cờ đi qua.
Nhập ngũ từ năm 16 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam, ông Vững nói rất háo hức được dự lễ diễu binh. Anh Vũ Hậu, cháu ngoại, cho hay ông muốn xem từ đợt hợp luyện 21/8, song gia đình chưa thu xếp được. Sáng nay, ba ông cháu xuất phát từ 5h, đến Hà Nội được giới thiệu vào khu vực ưu tiên dành riêng cho cựu chiến binh. Để tiện hỗ trợ sức khỏe cho cụ, hai cháu cũng được sắp xếp ngồi ngay ngoài rào chắn.
Cùng hàng ghế ưu tiên, ông Nguyễn Tiến Thanh, 60 tuổi, đến từ Vĩnh Phúc cùng hai đồng đội từng tham gia Mặt trận Vị Xuyên năm 1979. Ông Thanh nói chưa từng theo dõi trực tiếp các buổi hợp luyện trước đó, nên khi được xem tại đại lễ, cảm giác "vừa hào hứng, vừa ấm lòng".
Các cựu binh chia sẻ niềm xúc động khi được chính quyền quan tâm, dành vị trí ưu tiên để theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ông Trương Văn Vững (giữa) với ánh mắt xúc động khi chứng kiến đường phố rợp cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thanh Hằng
Ông Nguyễn Tiến Thanh. Ảnh: Thanh Hằng
Các cựu chiến binh được UBND phường Ngọc Hà bố trí khu vực ngồi riêng phía ngoài hàng rào trên đường Văn Cao, gần các điểm tiếp tế đồ ăn, nước uống. Ảnh: Thanh Hằng
Chiều 1/9, tuyến đường Lê Duẩn dẫn về ga Hà Nội chật kín người ngồi chờ diễu binh. Đây là hướng di chuyển của các khối diễu binh từ Quảng trường Ba Đình qua Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông để tập kết tại công viên Thống Nhất. Công an Hà Nội đã dựng rào chắn lối đi riêng và hướng dẫn người dân di chuyển.
Người ngồi kín hai bên đường Lê Duẩn. Video: Võ Thạnh
Lối đi riêng rào chắn trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Võ Thạnh
Nhiều người ngồi trên đường tàu chờ xem diễu binh. Ảnh: Võ Thạnh
Sáng mai, sau khi qua lễ đài, các khối sẽ tỏa ra các ngả đường quanh khu vực Ba Đình. 7h30, chương trình giao lưu Quân - Dân sẽ bắt đầu diễn ra tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Trên phố Ngọc Hà, bà Nguyễn Tuyết Nga chuẩn bị gần 300 phần nước miễn phí cho người dân đi xem diễu binh.
Bà Nguyễn Tuyết Nga (trái) phát nước cho người xem diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trần
Thượng úy Dương Hồng Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cho biết từ 13h ngày 1/9, lực lượng đã triển khai phân luồng tại các tuyến đường đoàn khí tài đi qua trước khi vào Quảng trường Ba Đình. Theo anh, Công an Hà Nội đã huy động tối đa quân số tại nhiều chốt chặn, siết chặt an ninh và đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình diễn ra lễ diễu binh.
Thượng úy Dương Hồng Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Đông
Trên phố Ngọc Hà, gần khu vực diễu binh, lực lượng công an đã tăng cường an ninh, chốt chặn từ xa để kêu gọi người dân không đi xe máy vào khu vực.
Nhiều xe máy phải quay đầu. Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Hoàng Trang My, 18 tuổi, quê Đông Anh, có mặt tại đường Thanh Niên từ 17h ngày 1/9, tranh thủ chụp ảnh cùng các biểu tượng Tổ quốc trước lễ diễu binh 2/9.
Lần đầu đi xem diễu binh, My mong muốn được lưu lại khoảnh khắc đoàn xe tăng, xe bánh lốp đi qua. Lường trước cảnh tắc đường, cô xuất phát từ 12h trưa, vừa đi vừa ghé quán cà phê có trang trí đẹp để chụp ảnh.
Vài ngày trước, khi xem hình ảnh "biển người" chen kín đường, My lo không thể tìm được chỗ đứng. Nhưng chiều nay cô may mắn chọn được vị trí nhìn trọn vẹn đoàn xe. My và bạn dự định thức xuyên đêm, tìm quán gần đường Thanh Niên để mua đồ ăn, nước uống. "Là thế hệ trẻ được sống trong hòa bình, em rất hạnh phúc và tự hào", My nói.
Hoàng Trang My trên đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Gia đình chị Vũ Thị Quyên (cầm quạt, trái) có 10 người di chuyển từ Hưng Yên từ sớm và có mặt tại ga Hà Nội lúc 11h30 ngày 1/9 để có chỗ ngồi đẹp. "Tôi đã nghiên cứu nhiều vị trí ngồi và thấy ga Hà Nội rất phù hợp, bởi không gian rộng rãi, có nhà vệ sinh", chị Quyên nói. Ảnh: Hoàng Giang
Xung quanh vị trí của gia đình chị Quyên, nhiều gia đình khác cũng đến từ rất sớm. Một gia đình còn dựng lều bạt mini để có chỗ trú mưa. Ảnh: Hoàng Giang
Anh Trần Ngọc Trung, 32 tuổi, cùng vợ đưa con gái Trần Ngọc Minh Châu đến đường Thanh Niên để hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
"Ngày mai cũng đặc biệt, vì con gái vừa tròn 9 tháng", anh Trung chia sẻ. Từ những buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, vợ chồng anh đều bế con đi xem. Nhà cách nơi diễu binh khoảng một km nên di chuyển thuận tiện hơn nhiều gia đình ở xa.
"Dù con còn nhỏ, tôi vẫn muốn cháu cùng cha mẹ cảm nhận không khí hòa bình, thiêng liêng trong dịp này", anh nói.
Anh Trần Ngọc Trung và con gái. Ảnh: Nguyễn Đông
Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Khu nhà bạt phục vụ nhân dân kín chỗ từ sớm. Những khoảng trống còn lại bên ngoài nhà bạt cũng đều được người dân đến giữ chỗ, bất chấp cơn mưa nặng hạt. Ảnh: Hoàng Giang
Phố Hàng Cháo ra Nguyễn Thái Học được rào chắn, trở thành khu vực cho người có công, cựu chiến binh. Do mưa lớn, một số hộ dân gần khu vực này mở cửa cho mọi người vào trú mưa. Ảnh: Hoàng Giang
Trên phố Vạn Phúc giao với đường Liễu Giai, nơi đoàn diễu binh đi qua, người dân dựng lều, trải bạt chờ xem diễu binh.
Vị trí này cách sân vận động Quần Ngựa - nơi các khối diễu binh tập kết và giao lưu với nhân dân khoảng 1 km.
Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Phố Vạn Phúc không còn chỗ trống. Ảnh: Thanh Tùng
Từ đầu giờ chiều, bất chấp mưa nặng hạt, người dân đã đổ về khu vực trước cổng Lotte Mart, đường Kim Mã để chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Quỳnh Trần
Áo cờ đỏ sao vàng, áo mưa và ô là những vật không thể thiếu khi người dân ra đường. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân phấn khởi khi có chỗ ngồi đẹp, sát đường đoàn quân đi qua. Ảnh: Quỳnh Trần
Video: Quỳnh Trần
Chiều 1/9, Hà Nội mưa to do ảnh hưởng của rãnh áp thấp.
Trên đường Trần Phú, nơi sáng mai diễn ra diễu binh, diễu hành của khối bánh xích và khối đi bộ, hàng nghìn người dân đã có mặt, đội mưa chờ đợi.
Nhiều người đội mưa trên đường Trần Phú. Video: Huy Mạnh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay Hà Nội có mưa rào và giông rải rác, xác suất 60-70%. Từ 13h đến 19h, mưa gián đoạn, khả năng giảm còn 55-60%. Từ 19h đến sáng 2/9, trời tiếp tục có lúc mưa, xác suất 60-70%.
