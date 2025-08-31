Dầm mưa dãi nắng giữ chỗ sớm 2 ngày để xem diễu binh 2/9

Ngày 31/8, Hà Nội thời tiết thất thường, lúc nắng to, khi mưa rào, nhưng trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học đã chật kín người dân trải bạt, dựng ô, mang theo đồ ăn, nước uống để giữ chỗ từ sớm, chờ xem diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9. Không quản ngại thời tiết nắng mưa thất thường, nhiều gia đình, nhóm bạn bè đã xác định "ăn ngủ ngoài đường" để có được vị trí thuận lợi nhất.

Ngày 31/8, trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học đã rất đông người dân trải bạt, dựng ô, mang theo đồ ăn, nước uống để giữ chỗ.

Từ sáng, dọc theo vỉa hè các tuyến phố này, hàng loạt tấm bạt lớn nhỏ đã được trải san sát. Nhiều người mang theo cả gối, chăn, ghế nhựa, sẵn sàng "cắm trại" qua đêm. Trên tay họ là những lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn và quạt giấy, tạo nên một không khí rộn ràng, đầy mong chờ.

Bà Nguyễn Thị Hồng (54 tuổi) chia sẻ: "Tôi và mấy người bạn bắt xe khách lên Hà Nội từ hôm qua, tối qua ngủ nhờ nhà cháu, sáng nay ra đây trải chiếu giữ chỗ. Trời nắng thì dùng ô che, mưa thì mặc áo mưa, nhưng ai cũng vui vì được chứng kiến tận mắt đoàn quân diễu binh. Cả đời tôi mới một lần có được cơ hội này, khó khăn mấy tôi cũng chịu được".

Nhiều gia đình mang theo đồ ăn sẵn, xác định "ăn ngủ ngoài đường" để có được vị trí thuận lợi nhất.

Không chỉ có người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng rất háo hức. Nguyễn Minh Thùy (20 tuổi, sinh viên đại học) cho biết, nhóm bạn 3 người đã có mặt tại vỉa hè ngã tư Hùng Vương - Trần Phú lúc 10h để giữ cho mình những vị trí đẹp nhất.

"Bọn em phân công nhau, thay phiên để giữ chỗ, mệt lại đổi ca. Bọn em mua bánh mì, nước đóng chai để ăn cho tiện. Tuy vất vả nhưng ai cũng thấy xứng đáng vì được hòa mình vào không khí lịch sử", nữ sinh nói.

Nhóm bạn trẻ thay phiên nhau giữ "vị trí vàng" ngay ngã tư Hùng Vương - Trần Phú.

Trong dòng người ngồi chờ, có cả những gia đình mang theo con nhỏ. Vợ chồng anh Lê Văn Tùng (Hà Nội) dẫn theo hai cậu con trai, trải bạt ở góc vỉa hè đường Trần Phú. Anh Tùng chia sẻ: "Chúng tôi chuẩn bị đồ ăn sẵn, bánh mì, nước uống, các đồ dùng cá nhân. Khi cần vệ sinh thì vào các điểm công cộng gần đó. Các cháu được tận mắt nhìn thấy đoàn quân, đoàn xe đi qua sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Chúng tôi coi đây là một trải nghiệm quý giá".

Mặc dù sinh hoạt vất vả ngay giữa lòng thủ đô, nhưng trên gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm háo hức. Những tiếng cười nói, những lá cờ, chiếc nón, cái quạt rực rỡ sắc đỏ vàng đã biến các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình thành một không gian hội tụ, nơi người dân từ khắp mọi miền đất nước cùng hướng về ngày Tết Độc lập.

Bên trong nhà bạt dã chiến ngày 31/8.

Lực lượng chức năng được bố trí để phân luồng giao thông và giữ trật tự.

Vượt qua nắng mưa, những bữa cơm vội trên vỉa hè, hay giấc ngủ chập chờn ngoài trời, tất cả đều chỉ để đổi lấy khoảnh khắc thiêng liêng, chứng kiến đoàn quân hùng dũng tiến qua, nghe nhịp trống, nhịp bước hào hùng của ngày lễ lớn. Với họ, những khó khăn nhỏ bé ấy chẳng thấm vào đâu so với niềm tự hào khi được hòa chung vào không khí trọng đại của đất nước.