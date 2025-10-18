Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Venezuela có thể gây khó dễ cho oanh tạc cơ B-52H của Mỹ?

Su-30MK2 là chiến đấu cơ chủ lực hiện tại của không quân Venezuela. Ảnh: Military Watch.

Ngày 15/10, Không quân Mỹ triển khai ba oanh tạc cơ chiến lược B-52 Stratofortress hoạt động ngoài khơi Venezuela, đánh dấu bước leo thang mới trong chuỗi động thái nhằm gia tăng sức ép quân sự của Washington với quốc gia Nam Mỹ này, theo tạp chí Military Watch.

B-52H là một trong hai loại oanh tạc cơ chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ, đồng thời là một trong những máy bay có thể mang theo số lượng bom và tên lửa lớn nhất thế giới, với khả năng mang theo tới 20 tên lửa hành trình trong mỗi lần xuất kích. Ba oanh tạc cơ cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale và bay khoảng hai giờ trên khu vực lân cận Venezuela. Đáng chú ý, việc triển khai này diễn ra gần như đồng thời với tuyên bố của ông Donald Trump xác nhận CIA đang tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela, đồng thời xem xét khả năng thực hiện không kích trên bộ.

Trước việc Mỹ nhanh chóng mở rộng hiện diện quân sự quanh lãnh thổ, Không quân Venezuela đã điều động các tiêm kích Su-30MK2 thực hiện nhiều chuyến bay biểu dương lực lượng, bao gồm tuần tra cùng tên lửa hành trình chống hạm Kh-31 và tập bắn đạn thật. Su-30MK2 của Venezuela được đánh giá vượt trội hơn hẳn mọi loại tiêm kích mà Mỹ từng đối đầu trong các cuộc xung đột và vẫn còn tương đối mới. Tuy vậy, khả năng của Su-30MK2 trong việc đe dọa B-52 vẫn còn nhiều hạn chế.

Oanh tạc cơ chiến lược B-52H của Mỹ. Ảnh: Military Watch.

Lý do chính là Su-30MK2 là dòng tiêm kích Nga cuối cùng sử dụng radar quét cơ học (công nghệ radar truyền thống, được sử dụng phổ biến trước khi radar mảng pha AESA ra đời).

Dù đây là một trong những thiết kế mạnh mẽ nhất trong loại này, song theo tiêu chuẩn hiện nay, radar của Su-30MK2 vẫn yếu hơn và dễ bị chế áp điện tử. Trong trường hợp đối đầu, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến của B-52H sẽ là thách thức đáng kể đối với Su-30MK2 cũng như tên lửa không đối không R-77 mà chiến đấu cơ này mang theo. Các phiên bản R-77 hiện có của Venezuela cũng chưa được trang bị những biện pháp chống nhiễu hiện đại như thế hệ R-77M mới nhất mà Nga sản xuất.

Thách thức lớn hơn đối với phi công Venezuela là việc tiếp cận ở khoảng cách đủ gần để phóng tên lửa — vào khoảng 100 km — trong khi B-52 lại có khả năng tấn công mục tiêu từ cự ly trên 1.000 km, giúp chúng hoạt động ngoài tầm với của phòng không Venezuela. Ngoài ra, việc Mỹ triển khai thêm nhiều tiêm kích thuộc Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến tới khu vực cũng khiến các Su-30MK2 có thể bị chặn đánh từ xa trước khi tới gần đội hình B-52.

Nhìn chung, năng lực của Venezuela trong việc đối phó các oanh tạc cơ B-52 của Mỹ hiện vẫn còn rất hạn chế, chủ yếu do chênh lệch về công nghệ, số lượng và tầm hoạt động chiến lược.