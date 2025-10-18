Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (18/10), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là FengshenSHEN.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tiến vào Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5,0m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Tàu bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Lúc 7 giờ ngày 19/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1°N – 122,6°E, trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Hướng di chuyển: Tây – Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên, cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Lúc 7 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0°N – 118,0°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Hướng di chuyển Tây – Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h. Cường độ gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Phạm vi ảnh hưởng trong khoảng vĩ tuyến 15,0°N – 20,0°N, phía Đông kinh tuyến 116,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông nằm trong vùng nguy hiểm.

Lúc 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5°N – 114,8°E, trên khu vực Bắc Biển Đông. Hướng di chuyển: Tây – Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Bão có khả năng mạnh thêm, cường độ cấp 10, giật cấp 12.

Phạm vi ảnh hưởng trong khoảng vĩ tuyến 16,0°N – 20,0°N, phía Đông kinh tuyến 113,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục là vùng chịu tác động mạnh của bão.

Hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin cho tàu thuyền biết khu vực nguy hiểm để chủ động vòng tránh; sẵn sàng phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định từ nay đến cuối năm Biển Đông còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.