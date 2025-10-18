Hàn Quốc bắt kẻ lừa đảo trong vụ nam sinh bị tra tấn tới chết ở Campuchia

Đội cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 17/10 bắt một nghi phạm được gọi là A, ngoài 20 tuổi, với cáo buộc đã lừa đưa sinh viên Park Min-ho, 22 tuổi, rời Hàn Quốc sang Campuchia.

Hồi tháng 7, A được một người họ Hong, cũng ngoài 20 tuổi, giới thiệu cho sinh viên Park. Hong là người đã mở một tài khoản ngân hàng dưới tên nam sinh Park và ép anh này tới Campuchia.

Tới ngày 17/7, nam sinh Park lên đường tới Campuchia theo yêu cầu của nhóm người này. Ngày 8/8, giới chức Campuchia phát hiện Park tử vong trong một chiếc ôtô gần núi Bokor ở tỉnh Kampot.

Cảnh sát Campuchia khám xét một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Kratie ngày 17/7. Ảnh: Khmer Times

Kết quả giám định pháp y xác định Park tử vong vì ngừng tim sau khi bị hành hung nghiêm trọng. Cơ thể Park có nhiều dấu vết chấn thương, cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành trong thời gian dài.

Sau sự việc, cảnh sát đã bắt Hong, kẻ tuyển dụng cho đường dây phân phối các tài khoản ngân hàng ảo dưới tên người khác. Giới chức phát hiện Hong học cùng trường với Park. Hong hiện đối mặt cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao dịch Tài chính Điện tử.

Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra lý do Park bị đưa sang Campuchia và tìm thêm các bên khác liên quan. Thi thể của nam sinh này hiện được để tại một ngôi chùa ở Campuchia.

Theo đề nghị từ nhóm công tác do chính phủ Hàn Quốc cử sang Campuchia, nếu cuộc tham vấn giữa hai nước thuận lợi, thi thể Park sẽ được khám nghiệm sớm nhất vào ngày 20-21/10. Sau đó, thi thể sẽ được hỏa táng và hồi hương về Hàn Quốc.

Giới chức Hàn Quốc và Campuchia cho rằng nam sinh Park là nạn nhân của vụ bắt cóc chuyên nghiệp, liên quan trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại tỉnh Kampot ở Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bày tỏ tiếc thương sinh viên Hàn Quốc và cam kết tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng.

Số lượng công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia với lời mời chào công việc lương cao cùng hành vi tội phạm liên quan, như bắt cóc, giam giữ, đang tăng nhanh chóng. Hàn Quốc ước tính 1.000 công dân nước này đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo ở Campuchia.