Cục CSGT lên tiếng về thông tin camera AI phạt nguội 'nhầm' xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thông tin trên mạng cho rằng có sự nhầm lẫn trong việc thông báo vi phạm. Ảnh: Cục CSGT.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin cho rằng có sự nhầm lẫn trong việc thông báo vi phạm không thắt dây đai an toàn đối với một xe tải trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Thông tin này đã gây ra nhiều bình luận và tranh luận về độ chính xác của hình ảnh vi phạm do camera AI cung cấp.

Hình ảnh do camera AI ghi lại rõ nét cho thấy tài xế không thắt dây đai an toàn. Ảnh: Cục CSGT.

Qua kiểm tra, Cục CSGT khẳng định hình ảnh vi phạm hoàn toàn chính xác và rõ nét. Cụ thể là trường hợp lái xe tải biển số: 29H-907.xx không thắt dây đai an toàn lúc 20h07 ngày 7/9/2025 tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hình ảnh được camera AI ghi lại rất rõ, ngay cả trong điều kiện đêm tối, không có cơ sở để nghi ngờ hay ngụy biện.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 25/9 đến 16/10, hệ thống camera AI trên tuyến cao tốc này đã phát hiện 2.123 trường hợp vi phạm và đã tiến hành xử lý 214 trường hợp.

Cục CSGT cũng khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng VNeTraffic (và nên nâng cấp tài khoản VNeID lên cấp độ 2) để chủ động nhận và kiểm tra hình ảnh các lỗi vi phạm của mình một cách nhanh chóng và chính xác.