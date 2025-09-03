Nhiều người đóng khung 100 nghìn đồng quà 2/9 để lưu giữ như báu vật

Không chỉ đơn thuần là một tờ tiền, nhiều người chia sẻ 100.000 đồng này mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn vật chất.

Anh Hoàng (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Bình thường 100 nghìn có thể tiêu hết trong một bữa ăn, nhưng 100 nghìn quà Quốc khánh thì khác, tôi giữ lại để mỗi lần nhìn thấy là nhớ đến không khí ngày lễ trọng đại của cả nước. Tôi đã để tờ tiền này vào chiếc hộp chứa những kỷ niệm từ thời bé thơ, sau này tôi sẽ tặng lại cho con cháu của mình”.

Hình ảnh tờ tiền được đóng khung một cách trịnh trọng. Ảnh: MXH.

Trên mạng xã hội, nhiều người còn khoe hình ảnh tờ tiền 100.000 đồng được đặt trong khung gỗ, treo trang trọng ở phòng khách.

"Báo cáo Chính phủ, nhà tôi đã đồng lòng xài hết 500.000 đồng quà tặng bằng cách đóng khung và cắt thêm góc lịch để làm kỷ niệm cho con cháu và trịnh trọng treo lên trên tường nhà", một người dân ở Long Khánh, Đồng Nai chia sẻ.

Bà Thiện (Lào Cai) cười vui: “Con cháu tôi bảo tờ tiền này mang "lộc Quốc khánh", để trong nhà sẽ thêm may mắn, sung túc. Tôi đồng ý ngay”.

“Tôi sẽ gìn giữ tờ tiền này như báu vật của cuộc đời. Tôi đã 75 tuổi rồi, nếu ông trời thương thì có lẽ sẽ sống được thêm 10 năm nữa để đón ngày kỷ niệm 90 năm Quốc khánh 2/9. Còn nếu không thì đây gần như là kỷ vật quý báu cuối cùng của cuộc đời. Mỗi lần nhìn thấy, tôi như thấy mình được sống lại trong không khí tự hào của ngày lễ lớn, thấy tình cảm của Đảng, Nhà nước gửi gắm trong từng tờ tiền nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này", ông Thân (Ninh Bình) chia sẻ.

Nhiều người đóng khung món quà 100.000 đồng và treo lên tường nhà. Ảnh: MXH.

Hình ảnh những tờ 100.000 đồng được đóng khung, treo tường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực. Nhiều bạn trẻ cũng hào hứng làm theo, coi đây là một cách lưu giữ kỷ niệm độc đáo, gắn liền với niềm tự hào dân tộc.

Nhiều người cùng đồng tình cho rằng, hơn cả giá trị vật chất, tờ 100.000 đồng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã trở thành biểu tượng của tình cảm, sự trân trọng và tinh thần gắn kết dân tộc. Nó không chỉ là món quà từ Chính phủ, mà còn là lời nhắc nhở về truyền thống, về lòng yêu nước và niềm tự hào được làm người Việt Nam.

"Tôi thấy rằng, những tờ tiền được đóng khung, treo nơi trang trọng trong mỗi ngôi nhà, như một minh chứng sống động rằng Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày của lịch sử, mà còn là ký ức, là cảm xúc bền lâu trong trái tim mỗi người dân", Thanh Hằng (39 tuổi, Hà Nội) xúc động nói.