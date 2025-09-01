Đi xem diễu binh A80, người dân cần mang theo những gì?

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), được xem là lớn nhất trong nhiều năm qua, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc.

Chương trình kéo dài từ 6 giờ 30 đến 10 giờ, người dân có thể theo dõi dọc các tuyến phố Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Tràng Tiền, Nguyễn Thái Học, Kim Mã và Liễu Giai.

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sáng 30-8 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hữu Hưng

Chuẩn bị gì khi đi xem diễu binh?

Trước đó, sáng 30-8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi hàng vạn người dân chứng kiến đội hình quân đội chỉnh tề, xe tăng và khí tài hiện đại, dàn trực thăng kéo cờ tung bay trên bầu trời Thủ đô cùng những màn bay lượn, thả bẫy nhiệt ấn tượng của tiêm kích Su-30MK2.

Thời tiết nắng mưa thất thường những ngày qua khiến nguy cơ kiệt sức, say nắng hay chấn thương do chen lấn khi tham dự lễ diễu binh gia tăng, vì vậy các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham dự.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền nên cân nhắc theo dõi qua truyền hình, đài phát thanh hoặc chọn những vị trí ít đông đúc, dễ tiếp cận. Trường hợp cần dùng thuốc theo đơn phải mang theo đầy đủ và tuân thủ chỉ định của bác sĩ.

Nếu có dấu hiệu chóng mặt, đau ngực, khó thở hoặc ngất xỉu, cần nhanh chóng di chuyển tới nơi thoáng khí và gọi hỗ trợ y tế. Mọi người cũng nên nắm vững một số kỹ năng sơ cứu cơ bản, như cách đặt người bị ngất để tránh chấn thương khi ngã.

Người dân được hỗ trợ y tế trong lúc theo dõi tổng duyệt diễu binh. Ảnh: Hoàng Triều

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết ban tổ chức đã bố trí hàng trăm đội y tế với hàng nghìn nhân viên trực chiến tại các điểm sự kiện.

Theo đó, tại các lều y tế sẽ đảm bảo những vấn đề cần cấp cứu ban đầu, phân loại, đưa ngay đến cơ sở y tế những tình huống phát sinh không chữa trị tại chỗ được.

Người dân có thể cài đặt ứng dụng A80 để tra cứu vị trí cấp cứu gần nhất, đảm bảo xử trí nhanh khi có tình huống khẩn cấp.

Kỹ năng an toàn cho gia đình

Để có trải nghiệm an toàn và trọn vẹn, mỗi gia đình nên lên kế hoạch từ sớm. Người tham dự nên mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống, thuốc cá nhân, áo mưa, mũ, ô, khẩu trang và tấm lót để trẻ em hoặc người già có thể nghỉ chân.

Trang phục cần thoáng mát, giày dễ đi, đồng thời chú ý quan sát lối thoát hiểm ngay từ đầu.

Trẻ em dễ lạc giữa đám đông, vì vậy cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo sặc sỡ, kẹp giấy ghi thông tin liên lạc trong túi, dặn dò nếu lạc thì đứng yên và tìm đến lực lượng an ninh hoặc tình nguyện viên. Giữ trẻ trong tầm mắt hoặc nắm tay chặt là nguyên tắc quan trọng.

Người dân xếp hàng dọc hai bên đường chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30-8. Ảnh: Ng. Hưởng

Dự báo lượng người và phương tiện đổ về Hà Nội dịp này có thể tăng khoảng 400%. Người dân được khuyến khích đặt vé sớm, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, metro thay vì xe cá nhân.

TP Hà Nội cũng lắp đặt 22 màn hình LED lớn tại 18 điểm công cộng như công viên Yên Sở, Long Biên, Hòa Bình, Cầu Giấy…

Màn hình LED lớn được bố trí tại 18 điểm công cộng. Ảnh: Thế Huỳnh

Ngoài ra, Hà Nội cũng huy động hàng trăm màn hình cỡ lớn đang được lắp đặt theo hình thức xã hội hóa trên toàn địa bàn. Tổng cộng hơn 260 màn hình tại cơ quan, trường học, sân vận động và nhiều điểm xã hội hóa khác được huy động để phục vụ người dân.

Để tận hưởng trọn vẹn niềm tự hào ấy, mỗi người dân khi tham dự cần chuẩn bị chu đáo cả về sức khỏe lẫn kỹ năng an toàn, góp phần tạo nên một ngày hội lớn trang nghiêm, ấn tượng, an toàn tuyệt đối.