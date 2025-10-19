Thế giới 24h: Ông Zelensky nêu rõ lập trường sau khi gặp Tổng thống Mỹ Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn đầu phái đoàn họp với các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17/10. Ảnh: Kyiv Post.

Ông Zelensky hoài nghi về đàm phán hòa bình với Nga

Trong thông điệp mới sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, ông Zelensky nói vấn đề lãnh thổ sẽ là “trở ngại lớn nhất” trong tiến trình đàm phán hòa bình với Nga.

“Lập trường của chúng tôi là trước hết phải đạt được lệnh ngừng bắn, sau đó mới có thể ngồi lại để trao đổi, hiểu rõ tình hình và tìm bước đi đầu tiên quan trọng nhất”, ông Zelensky nói.

Trước đó, ông Zelensky tỏ ra đồng tình với thông điệp được ông Trump viết trên mạng xã hội Truth, rằng cần phải ngừng giao tranh ở giới tuyến hiện tại để thúc đẩy đối thoại hòa bình. Không rõ liệu ông Zelensky có sẵn sàng đóng băng đường giới tuyến hiện tại hay Tổng thống Ukraine chỉ đang đề cập đến một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Ông Zelensky và phái đoàn Ukraine đến Mỹ trong hai ngày 16 và 17/10 với hy vọng thuyết phục Washington tăng viện trợ vũ khí, song không đạt kết quả như mong đợi. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump dường như đã rút lại ý định gia tăng sức ép lên Moscow.

Trong thông điệp mới, ông Zelensky tránh bày tỏ sự thất vọng, đồng thời cho rằng ông Trump “hiểu được” quan điểm của Ukraine về ngừng bắn và nhận thức rõ rằng “vấn đề lãnh thổ sẽ rất nhạy cảm”.

“Nga muốn chiếm mọi thứ, và họ muốn đạt được thỏa thuận về đất đai, về lãnh thổ của chúng tôi trước khi có bất kỳ lệnh ngừng bắn thực sự nào”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Trump: Mỹ tập kích tàu ngầm chở ma túy ở vùng biển Caribe

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tập kích nhằm vào “tàu ngầm chở ma túy” ở vùng biển Caribe, giữa lúc căng thẳng với Venezuela tiếp tục leo thang.

“Tàu ngầm đó được chế tạo riêng để vận chuyển lượng lớn ma túy. Đây không phải là nhóm người vô tội — tôi không biết người vô tội nào lại có tàu ngầm cả”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về thông tin có người sống sót sau cuộc tập kích.

Hãng tin Reuters tiết lộ cuộc tập kích vào ngày 16/10, đồng thời đề cập đến việc có người sống sót. Một quan chức Lầu Năm Góc khi đó nói có hai người sống sót đã bị Mỹ bắt giữ. Không rõ tình trạng của họ và liệu họ có bị truy tố hay không.

Kể từ tháng 9/2025, Mỹ đã thực hiện 6 vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu nghi là tàu thuyền chở ma túy từ Venezuela. Các cuộc tấn công khiến tổng cộng 28 người thiệt mạng.

Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp vì hành lý của khách Hàn Quốc bốc cháy

Lửa bùng lên trong ngăn để hành lý trên chuyến bay của hãng hàng không Air China vào ngày 18/10. Ảnh: Chosun.

Một chuyến bay của hãng hàng không Air China khởi hành từ Hàng Châu đi Incheon (Hàn Quốc) sáng 18/10 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Thượng Hải sau khi hành lý xách tay của hành khách bốc cháy.

Theo truyền thông Trung Quốc, máy bay Airbus A321 cất cánh lúc 9h47 (giờ địa phương) từ sân bay quốc tế Tiêu Sơn, hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Phố Đông Thượng Hải lúc 11h05. Sau khi đám cháy bị dập tắt và máy bay được kiểm tra tình trạng an toàn, máy bay cất cánh trở lại lúc 15h03 và hạ cánh an toàn xuống Incheon lúc 17h34.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy lửa bùng lên từ ngăn hành lý phía trên khi tiếp viên dùng bình chữa cháy dập tắt, hành khách hốt hoảng la hét. Air China xác nhận pin sạc lithium trong hành lý của một hành khách Hàn Quốc đã tự phát cháy. Tổ bay đã kịp thời xử lý và dập tắt ngọn lửa.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết pin sạc trên thuộc về hành khách người Hàn Quốc. Người này đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc tạm giữ để thẩm vấn và dự kiến sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày 19/10.