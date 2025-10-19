Tiết lộ mới vụ 64 người Hàn Quốc hồi hương từ Campuchia bị áp giải ngay đến đồn cảnh sát

Phần lớn những người Hàn Quốc hồi hương từ Campuchia hôm 18/10 là nam thanh niên, họ đội mũ, đeo khẩu trang che mặt, và cổ tay bị còng được che bằng miếng vải. Ảnh: Yonhap.

Theo Korea JoongAng Daily, sáng ngày 18/10, 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ ở Campuchia do liên quan đến các vụ lừa đảo qua điện thoại và tội phạm mạng đã được hồi hương, xuất hiện công khai trước giới truyền thông.

Phần lớn là nam thanh niên, họ đội mũ, đeo khẩu trang che mặt, và cổ tay bị còng được che bằng miếng vải. Tất cả được dẫn qua lối đi riêng, tách biệt hoàn toàn với hành khách thông thường.

Một số người trông nhếch nhác, lộ hình xăm trên tay và chân. Mỗi nghi phạm đều có hai cảnh sát kèm hai bên, nắm chặt tay khi dẫn ra xe chuyên dụng.

Trong số những người ở sân bay, có vài cá nhân đến từ sớm để chờ nhìn thấy người thân. Một nghi phạm hét to về phía thanh niên đang đứng chờ: “Em có gọi cho mẹ chưa? Anh xin lỗi!”. Người kia đáp lại: “Anh ơi!” rồi định chạy theo, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

Thủ tục nhập cảnh cho 64 người Hàn Quốc hồi hương từ Campuchia mất khoảng 1 tiếng 20 phút. Theo luật Hàn Quốc, kể từ khi đặt chân lên máy bay do chính phủ thuê, tất cả họ chính thức bị bắt giữ.

Để bảo đảm an ninh, cảnh sát đã huy động 215 người, gồm đội đặc nhiệm SWAT mang súng trường và các đội phản ứng nhanh.

Trên máy bay cũng có khoảng 200 cảnh sát, trong đó có đội áp giải do ông Park Sung-joo, Cục trưởng Cơ quan Điều tra Quốc gia, chỉ huy, cùng nhóm chuyên trách của chính phủ do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Jin-a dẫn đầu.

Cảnh sát đã huy động lực lượng đông đảo áp giải các công dân trở về từ Campuchia. Cứ hai cảnh sát áp giải một người. Ảnh: Yonhap.

Ông Park nói với báo giới: “Chúng tôi đã thống nhất với chính phủ Campuchia rằng nếu có thêm công dân Hàn Quốc bị bắt giữ, họ sẽ nhanh chóng thông báo cho chúng tôi”.

Ông cho biết thêm: “Tất cả sẽ bị truy tố theo pháp luật Hàn Quốc, tuân thủ quy trình tư pháp. Cảnh sát sẽ tập trung truy vết mạng lưới lừa đảo rộng hơn”.

Tại sân bay, cảnh sát bố trí 23 xe áp giải để đưa 64 người này về các đồn cảnh sát khác nhau để phục vụ điều tra.

Trong số 64 nghi phạm, 59 người bị bắt trong chiến dịch truy quét các “khu lừa đảo” ở Campuchia, còn 5 người tự ra trình báo với nhà chức trách địa phương.

Ngoài ra, trước đó 4 công dân Hàn Quốc khác cũng bị giam ở Campuchia đã được đưa về nước trên các chuyến bay khác.

Theo chính phủ Hàn Quốc, một số nhân viên điều tra vẫn ở lại Campuchia để tiếp tục thu thập chứng cứ. “Hai bên đã thống nhất lập tổ công tác chung nhằm tăng cường hợp tác trong tương lai”, ông Kim cho biết.

Tại sân bay Incheon, một số hành khách tỏ ra khó chịu. “Chẳng phải họ là những kẻ đã gây hại cho chính người Hàn Quốc sao?”, ông Hong, 61 tuổi, nói. “Tôi không hiểu vì sao tội phạm lại được đối xử đặc biệt như vậy”.

Một hành khách khác họ Park nói thêm: “Cảnh sát cần điều tra triệt để và tịch thu toàn bộ số tiền phi pháp mà họ kiếm được”.

Những người Hàn Quốc hồi hương lần này bị nghi tham gia nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Một số còn nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol.

Trước đó, phía Campuchia đã chấp thuận trục xuất bắt buộc đối với những người Hàn Quốc không chịu tự nguyện về nước, mở đường để Seoul hồi hương những người này.