Hải - lục - không quân cùng khí tài diễu binh mừng Quốc khánh

Các khối Quân đội diễu binh

Khối Quân kỳ do thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện Quân đội và dân quân tự vệ tiến vào lễ đài. Quân kỳ quyết chiến quyết thắng lấp lánh huân huy chương khắc ghi máu xương, chiến công của bao thế hệ, đại diện cho đội quân sinh ra từ nhân dân "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Khối Quân kỳ tiến qua lễ đài. Ảnh: VTV

Tiếp sau là các khối diễu binh đến từ nhiều quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 81 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi khối 10 hàng ngang, 16 hàng dọc, tổ quân kỳ và khối trưởng.

Trên nền nhạc Hát mãi khúc quân hành, các khối hành tiến trên đường duyệt 250 m với tốc độ 106 bước chân mỗi phút. "Bên phải, chào. Một. Hai", tiếng hô vang trên Quảng trường Ba Đình, động tác nghiêm chào thể hiện sức mạnh, tính kỷ luật của Quân đội. Tùy nhiệm vụ, có khối mang vũ khí, khí tài, trang bị, có khối đi tay không.

Để có những động tác diễu binh mạnh, đều, đẹp, các quân nhân đã trải qua hơn trăm ngày vượt nắng mưa trên thao trường. Một số khối tập trung, rèn luyện từ cuối tháng 4, các quân nhân miền Nam ra Bắc luyện tập vào đầu tháng 6. Mùa hè miền Bắc trở thành thử thách với họ, song ai cũng cố gắng "vì một lần diễu bước trên Quảng trường Ba Đình là vinh dự khó quên trong đời binh nghiệp".