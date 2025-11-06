Bão Kalmaegi đổ bộ Đăk Lăk, Gia Lai
Sau nhiều giờ quần thảo ngoài biển, lúc 19h bão Kalmaegi đổ bộ vào Gia Lai, Đăk Lăk với sức gió mạnh nhất 118-149 km/h, giật cấp 15, nhiều nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ.
- Bão Kalmaegi có sức gió cấp 15 trên Biển Đông (tối đa 183 km/h), giật cấp 17, là cơn bão cường độ mạnh hiếm gặp trong tháng 11.
- Bão gây mưa rất lớn, nhiều nơi 200-400 mm, khu vực riêng lẻ có thể trên 600 mm, nguy cơ sạt lở rất cao.
- Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, vỡ kính cường lực khách sạn, hàng loạt cây xanh gãy đổ.
- Khi quét qua Philippines trước đó, bão khiến 140 người chết, nhấn chìm nhiều khu dân cư.
Sau hơn hai giờ giông lốc, khu vực phường Xuân Đài, Đăk Lăk (Sông Cầu, Phú Yên cũ) vẫn hứng chịu mưa lớn kèm gió mạnh. Tại trụ sở Công an phường Xuân Đài, nước mưa dâng nhanh, tràn vào bên trong gây ngập, nhiều phòng làm việc phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng.
Nước ngập bên trong các khu hành chính, xử lý hồ sơ, lưu trữ biển số của Công an phường Xuân Đài. Ảnh: Đình Văn
Đại diện Công an phường cho biết liên tục nhận cuộc gọi nhờ hỗ trợ từ người dân có nhà bị tốc mái, ngập nước hoặc hư hỏng do giông lốc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa thể triển khai hỗ trợ ngay vì thời tiết diễn biến phức tạp, gió giật mạnh. Đơn vị duy trì thông tin liên lạc, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, tìm điểm trú an toàn và chờ lực lượng tiếp cận ngay khi có điều kiện.
Lực lượng Biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết ba người đàn ông đang trôi dạt trên vùng biển Lý Sơn. Trước đó, lúc 15h, ông Dương Quang Cường, 44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, rơi xuống biển. Thấy vậy, ông Lê Văn Sanh, 37 tuổi, thôn Tây An Hải, và ông Phan Duy Quang, 47 tuổi, cùng thôn Tây An Vĩnh, dùng thúng ra cứu.
Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh, cả ba người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm, do ông Đặng Văn Thành, 53 tuổi, làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Sau nhiều giờ, do thời tiết xấu, công tác cứu hộ phải tạm dừng.
Lốc xoáy kéo dài ở xã Lân Phong (xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức cũ) thời điểm bão đổ bộ. Những cơn bão gần đây ở miền bắc, hiện tượng lốc xoáy xuất hiện khá nhiều gây thiệt hại lớn.
Lốc xoáy ở xã Lân Phong, Quảng Ngãi.
Tại phường Sông Cầu, Đăk Lăk (Phú Yên cũ), hàng nghìn hộ dân bị mất điện do giông lốc mạnh. Gió giật liên hồi từng cơn, quật vào khung cửa, nhiều mái tôn rung lắc, phát ra tiếng kêu lớn khiến người dân lo lắng. Họ tiếp tục chèn chống tạm thời ngăn gió luồn vào dù từ chiều đã gia cố xung quanh.
Mưa lớn cùng gió giật mạnh ở phường Sông Cầu. Video: Đình Văn
Do mất điện trên diện rộng, nhiều gia đình phải dùng đèn pin và đèn flash điện thoại để soi đường, di chuyển trong nhà và phục vụ sinh hoạt buổi tối. Một số hộ cho biết họ cũng đã chuẩn bị sẵn nước sạch, pin dự phòng và nến từ trước nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.
Do ảnh hưởng của bão, tại tỉnh Gia Lai, các trạm An Nhơn được ghi nhận gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Phù Cát gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Quy Nhơn gió mạnh cấp 7, giật cấp 11... Tai khu vực Quảng Ngãi, Đà Nẵng, các trạm Lý Sơn, Hội An, cũng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Nhiều nơi khác được ghi nhận cũng phổ biến với gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 9; giật cấp 10, 11...
Gió giật mạnh ở khu vực phường Sông Cầu (Đăk Lăk). Ảnh: Đình Văn
Khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa, nhiều nơi mưa rất to, có điểm trên 100 mm như: trạm An Xuân (Đăk Lăk) 162 mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146 mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119 mm...
Anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi, 30 tuổi, ở phường Quy Nhơn Đông, nằm trong phòng khách sạn nghe gió rít liên hồi. Toàn bộ khu vực mất điện từ hơn hai giờ trước, khi gió bắt đầu mạnh dần. "Giờ tối thui, không thấy gì, chỉ nghe tiếng gió hú và tôn bay loảng xoảng", anh nói qua điện thoại.
Khách sạn ở Quy Nhơn bị gió quật bể kính. Ảnh: Minh Hoàng
Trước đó, anh Lợi rời căn nhà cấp bốn sát bãi biển phía bắc để lên khách sạn ba tầng cùng bạn bè trú ẩn. Lúc 16h, gió còn nhẹ, anh kịp ra cảng quay video. Nhưng chỉ nửa giờ sau, sức gió tăng nhanh. "Gió rít rồi im, lại rít tiếp, nghe tiếng đồ đạc bị cuốn đi. Nằm trong phòng mà sợ," anh kể.
Gió quật vỡ kính khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhơn, Gia Lai. Video: Minh Hoàng
Trước đó, bão Kalmaegi vào vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk gây mưa lớn, gió giật mạnh làm vỡ kính khách sạn, nhiều cây xanh gãy đổ, sóng biển cao 2-5 m ở miền Trung. Toàn bộ xe bị cấm chạy trên gần 70 km cao tốc từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Nhiều khu vực ở Đăk Lăk, Gia Lai... bị mất điện diện rộng.
