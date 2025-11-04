Bão số 13 giật cấp cuồng phong, gây sóng biển cao đến 10m trên vùng Biển Đông

Bão số 13 có thể gây sóng biển cao đến 10m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Bão Kalmaegi đang tiến sát Biển Đông.

Từ khoảng chiều nay, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11–13, giật cấp 15–16; sóng biển cao từ 5–7m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5–6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 12–14, giật trên cấp 17; sóng biển cao từ 8–10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, phương tiện và các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có nguy cơ chịu tác động rất mạnh của gió lớn, sóng cao và dông lốc nguy hiểm.

Bão càng tiến vào miền Trung Việt Nam càng mạnh lên. Đến 19h ngày 6/11, khi ở trên vùng biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 200 km, bão đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17, giữ hướng, tốc độ tăng lên 25 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía đông của giữa Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 6 đến 13; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7 m.

Trong khoảng ngày 5-6/11, giữa Biển Đông (gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh.

Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Kalmaegil có tốc độ di chuyển nhanh, ngay khi vào Biển Đông, cơ quan khí tượng sẽ phát tin bão khẩn cấp ba tiếng một lần, tin nhanh một tiếng một lần.

Cơ quan này lưu ý bão có khả năng gây ra các đợt dông, lốc trước bão cùng với mưa lớn diện rộng từ đêm 6/11 đến ngày 9/11 ở các tỉnh thành Quảng Trị đến Đăk Lăk. Vùng đổ bộ trực tiếp Đà Nẵng - Khánh Hòa. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

"Số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới", Cục Khí tượng Thủy văn lưu ý.

Dông lốc là hiện tượng thường đi kèm các cơn bão mạnh, gây thiệt hại lớn do khó dự báo, cường độ mạnh, vị trí xảy ra cách tâm bão hàng trăm kilomet. Hồi tháng 9, khi bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh thì những nơi xa 200-300 km như Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế xảy ra ít nhất 10 trận lốc xoáy làm 9 người chết, 18 người bị thương.

Dải hội tụ nhiệt đới nối với bão Kalmaegi gây mưa lớn ở TPHCM

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 4/11 đến 6/11, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 130mm.

Mưa lớn kéo dài do khối áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam. Cùng lúc, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ, nối với bão Kalmaegi ở phía Đông Philippines và vùng áp thấp giữa Biển Đông đang di chuyển về phía Tây, tiếp tục gây thời tiết xấu tại khu vực Nam Bộ.

Dự báo đến ngày 5/11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13. Cường độ bão mạnh nhất khi di chuyển đến đặc khu Trường Sa có thể trên cấp 12, giật trên cấp 15; sau đó nhiều khả năng sẽ di chuyển hướng về các tỉnh Trung Bộ. Đến ngày 7/11, bão có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta, với vùng trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Tại khu vực Nam Bộ và TPHCM, đợt mưa những ngày tới có thể kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình giao thông, hạ tầng đô thị.

Tại những khu vực có khả năng tiêu thoát nước kém, mưa lớn có thể gây ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, những ngày đầu tháng 11, triều cường ở hạ lưu sông Sài Gòn đang có xu hướng dâng nhanh, đỉnh triều dự kiến xuất hiện từ ngày 6 đến 7/11. Cụ thể, mực nước đỉnh triều dự báo tại trạm Phú An là 1,70-1,71m; Nhà Bè là 1,71-1,75m; Thủ Dầu Một là 1,83m.

Chuyên gia Lê Đình Quyết, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn trong đợt triều cường này sẽ ở cấp độ 2.

"Người dân TPHCM cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông. Nếu không có việc cần thiết, người dân hạn chế di chuyển vào giờ triều cường đạt đỉnh, chủ động kê cao đồ đạc, gia cố nhà cửa để tránh nước tràn vào", ông Quyết khuyến cáo.