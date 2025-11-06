Bão Kalmaegi quật vỡ kính khách sạn, hàng loạt cây xanh gãy đổ

- Bão Kalmaegi có sức gió cấp 15 trên Biển Đông (tối đa 183 km/h), giật cấp 17, được đánh giá là cơn bão cường độ mạnh hiếm gặp trong tháng 11.

- Khi quét qua Philippines, bão đã gây thiệt hại lớn với 140 người chết, nhiều khu dân cư bị nhấn chìm.

- 17h ngày 6/11, bão ở trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 13-14, giật tăng ba cấp, sắp đổ bộ đất liền.

- Bão sẽ gây mưa rất lớn, nhiều nơi 200-400 mm, khu vực riêng lẻ có thể trên 600 mm, nguy cơ sạt lở rất cao.

Sóng cao hơn 4 m ở biển Sa Huỳnh, nơi dự kiến tâm bão quét qua.