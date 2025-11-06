Bão Kalmaegi quật vỡ kính khách sạn, hàng loạt cây xanh gãy đổ
17h ngày 6/11, bão Kalmaegi đã vào vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai, gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến vỡ kính khách sạn, nhiều cây xanh gãy đổ, sóng biển cao 2-5 m ở miền Trung.
- Bão Kalmaegi có sức gió cấp 15 trên Biển Đông (tối đa 183 km/h), giật cấp 17, được đánh giá là cơn bão cường độ mạnh hiếm gặp trong tháng 11.
- Khi quét qua Philippines, bão đã gây thiệt hại lớn với 140 người chết, nhiều khu dân cư bị nhấn chìm.
- 17h ngày 6/11, bão ở trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 13-14, giật tăng ba cấp, sắp đổ bộ đất liền.
- Bão sẽ gây mưa rất lớn, nhiều nơi 200-400 mm, khu vực riêng lẻ có thể trên 600 mm, nguy cơ sạt lở rất cao.
Sóng cao hơn 4 m ở biển Sa Huỳnh, nơi dự kiến tâm bão quét qua.
Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn) tiếp tục bị gió quật làm vỡ nhiều tấm kính. Nhân viên đã yêu cầu khách lưu trú tránh xa khu vực nguy hiểm. Anh Hoàng, đang ở tại đây, cho biết nghe nhiều tiếng kính rơi vỡ, gió rít mạnh nên đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào nơi kín gió.
Gió tiếp tục quật vỡ kính khách sạn Hải Âu, phường Quy Nhơn, Gia Lai. Video: Minh Hoàng
Để đảm bảo an toàn khi bão Kalmaegi đổ bộ, Cục CSGT cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn dài 67 km từ nút giao Tam Kỳ đến Quảng Ngãi, từ 18h30 ngày 5/11 đến khi có thông báo mới. Cơ quan này khuyến cáo tài xế cập nhật liên tục hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động chọn lộ trình thay thế, tránh vùng ảnh hưởng bão.
Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài hơn 139 km, đi qua Đà Nẵng, Quảng Nam (cũ) và Quảng Ngãi, khởi công năm 2013 với vốn hơn 34.000 tỷ đồng, đưa vào khai thác năm 2018; tuyến đường từng nhiều lần hư hỏng phải sửa chữa.
Lúc 17h45, phường Sông Cầu (Phú Yên cũ) ghi nhận mưa rất lớn kèm giông lốc kéo dài, gió mạnh khoảng cấp 10. Thời điểm này, tâm bão Kalmaegi còn cách đất liền khoảng 50 km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp khu vực ven biển.
Gió giật liên tục đập vào khung cửa, nhiều thời điểm điện chập chờn rồi bị ngắt, người dân lo lắng, phải chèn chống nhà cửa và hạn chế ra ngoài. Một số hộ gần mép biển cho biết sóng đánh lớn, tiếng gió hú kéo dài khiến họ phải đưa đồ đạc lên cao và túc trực theo dõi diễn biến bão.
Mưa xối xả phường Sông Cầu, trởi tối đen, lúc gần 18h. Video: Đình Văn
Nhà hư hỏng ở khu vực Hoài Nhơn Đông, Gia Lai. Ảnh: Đăng Khoa
Chị Lê Hằng, chủ quán hải sản ven biển Lý Sơn, cho biết đảo đang mưa to, gió càng về chiều càng mạnh. Sóng liên tục ập vào bờ kè nhưng chưa quá cao. Toàn bộ du khách đã được đưa vào bờ, phần lớn người dân đóng cửa chờ bão qua.
Đảo Lý Sơn nằm ngoài khơi Quảng Ngãi khoảng 15 hải lý (24 km) về phía đông bắc, là huyện đảo duy nhất của tỉnh. Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Quảng Ngãi, cho biết hiện tại khu vực đảo ghi nhận gió cấp 9.
Sóng ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Trung Hậu
Gió mạnh liên hồi từng cơn làm vỡ tấm kính cường lực dày ở khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn cũ) cùng một đoạn lan can của tòa nhà này cùng bị biến dạng. Đây là khách sạn nằm ven biển, trước đó đã được gia cố, đóng chặt cửa nhưng gió mạnh vẫn luồn vào.
Kính cường lực khách sạn Hải Âu vỡ. Video: Minh Hoàng
Trên quốc lộ 26 qua huyện M’Đrắk (Đăk Lăk), mưa to gió lớn làm nhiều cây xanh ngã đổ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Sức gió và lượng mưa đang tiếp tục tăng. Quốc lộ 26 dài hơn 150 km, nối Khánh Hoà – Đăk Lăk, đi qua nhiều khu dân cư; riêng đoạn đèo Phượng Hoàng đến M’Đrắk dài 38 km, địa hình núi cao, taluy dựng đứng, vực sâu.
Tại TP Buôn Ma Thuột, hàng loạt cây xanh trên các tuyến Nguyễn Tất Thành, Trần Cao Vân cũng bị gió quật ngã, bật gốc, chắn ngang đường.
Hàng loạt cây ngã trên đường ở Buôn Ma Thuột. Video: Trần Hóa
Ông Nguyễn Anh Tuấn, ở TP Quy Nhơn cũ, cho biết khu vực biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông – nơi bố mẹ ông sinh sống, cách mép biển chỉ khoảng 20 m – đang có sóng gió lớn rõ rệt.
Do ở xa, ông quan sát qua camera và nhận thấy sóng biển tăng nhanh. "Lúc 15h, sóng khoảng 3-4 m, giờ lên 4-5 m và có thể cao hơn khi bão đổ bộ", ông nói.
Tuy nhiên, việc theo dõi từ xa đã bị gián đoạn vì khu vực nhà bố mẹ ông mất điện. Gia đình vẫn có người ở lại trong căn nhà kiên cố, nhưng không tránh khỏi lo lắng vì vị trí sát biển. "Nhà tôi đã chuẩn bị lương khô, thực phẩm, đèn chiếu sáng và các dụng cụ cần thiết để ứng phó", ông Tuấn cho biết.
Sóng lớn đánh vào nhà sát biển. Camera nhà ông Nguyễn Anh Tuấn
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 17h, bão ở trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17.
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/h rồi đi vào đất liền.
Hình ảnh vệ tinh cơn bão lúc 17h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Dù bão chưa vào nhưng gió to khiến lồng bè nuôi tôm của người dân trên vịnh Xuân Đài, Đăk Lăk rung lắc.
Vịnh Xuân Đài (Sông Cầu), phường Xuân Đài (trước thuộc Phú Yên, nay là Đăk Lăk) có hơn 530 bè với 27.000 lồng nuôi tôm hùm, là một trong những nơi nuôi nhiều tôm hùm nhất nước. Hôm qua, UBND phường yêu cầu toàn bộ lao động rời bè trước 12h ngày 6/11 để đảm bảo an toàn, quá thời hạn sẽ cưỡng chế. Nhiều hộ dân đã tranh thủ thu hoạch tôm trước khi bão vào.
Camera người dân nuôi tôm trên vịnh Xuân Đài, Đăk Lăk chiều 6/11
Người dân Quảng Ngãi, Gia Lai sơ tán tránh bão Kalmaegi, chiều 6/11. Video: Phạm Linh - Bá Nam
Mưa lớn và gió giật mạnh từng cơn ở khu vực ven biển Đà Nẵng khiến nhiều cột sóng cao khoảng 3 m liên tiếp xô vào bờ. Chính quyền trước đó đã khuyến cáo người dân không ra biển, tuy nhiên một số thanh, thiếu niên vẫn ra khu vực này dạo chơi.
Một số thanh, thiếu niên ra khu vực ven biển dạo chơi dù gió lớn. Ảnh: Nguyễn Đông
Trên các tuyến ven biển như Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Hoàng Sa..., nhiều khách sạn đã dùng ván ép khổ lớn gia cố cửa chính nhằm chống gió bão; nhiều hàng quán cũng tạm ngừng bán. Lưu lượng xe qua trên các tuyến đường này cũng giảm nhiều so với thường ngày, đặc biệt trên các cầu bắc qua sông Hàn do gió giật mạnh.
Sóng cao hơn 3 m ở biển Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Gió ở Sa Huỳnh mạnh lên dữ dội từ hơn 16h, sóng đánh cao hơn 4 m. Người dân tranh thủ những phút trước khi bão vào chằng chống nhà cửa.
Người dân ở Sa Huỳnh chằng chống nhà cửa trước khi bão vào. Ảnh: Thanh Tùng
Sóng đánh cao hơn 4m ở biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Tùng
Phường Quy Nhơn (Gia Lai) mất điện diện rộng sau khi người dân nghe tiếng nổ lớn tại trạm điện trên đường.
Anh Phùng Minh Chính, phường Quy Nhơn Tây cho biết, chung cư nơi anh ở thông báo điện sẽ cúp lúc 18h, chưa có thông lại có điện lại.
Trong khi đó, một số nhà dân ở xã Phù Mỹ Đông, bị gió mạnh làm tốc mái.
Sau lệnh cấm ra đường, lúc 16h15 đường phố Quy Nhơn, tỉnh Gia lai vắng lặng. Trời tiếp tục mưa, gió mỗi lúc một lớn.
Đường An Dương Vương - nơi tập trung nhiều khách sạn ở Quy Nhơn vắng người sau lệnh cấm ra đường. Ảnh: Minh Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu thực hiện lệnh cấm người dân ra khỏi nhà từ lúc 15h30, còn xe cộ dừng lưu thông trên đường lúc 17h hôm nay để đảm bảo an toàn.
"Đây là cơn bão rất lớn, có thể vượt xa dự đoán, vì vậy phải tập trung bảo vệ tính mạng người dân", ông Tuấn nói tại cuộc họp ứng phó bão Kalmaegi với các phường, xã, đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, tập trung vùng biển, vùng ngập lụt, vùng sạt lở. Kiên quyết không cho người dân ở tàu thuyền.
Khu vực Quy Nhơn, Gia Lai đã có gió cấp 8, sóng biển dâng cuồn cuộn. Ảnh:Minh Hoàng
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, lúc 16h tâm bão Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 90 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17.
Hình ảnh vệ tinh cơn bão lúc 16h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25-30 km/h. Như vậy, từ chiều tối đến đêm nay, bão đổ bộ Quảng Ngãi và Gia Lai. So với dự báo chiều qua, bão đổ bộ sớm hơn khoảng 4 tiếng do đi nhanh hơn.
