'Bão số 13 trùng thời điểm triều cường đạt đỉnh là tình huống cộng hưởng cực nguy hiểm'

Chiều 6-11, ngay trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão, di dời và bố trí điểm tránh trú cho người dân tại phường Quy Nhơn Bắc, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, làm việc tại Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai để cập nhật tình hình, diễn biến bão.

Đêm nay, bão số 13 đi vào vùng biển Quy Nhơn - Hoài Nhơn

Tại Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ thời điểm gió mạnh nhất, độ cao sóng và mức triều cường khi bão đổ bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc tại Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai. Ảnh: MINH KHÔI

Theo báo cáo chuyên môn, khoảng 21-22 giờ hôm nay, bão sẽ đi vào vùng biển Quy Nhơn - Hoài Nhơn, đúng thời điểm triều cường lên cao nhất, với độ cao triều khoảng 2,4-2,6 m và sóng biển có thể đạt 7-9 m, vượt quá mái nhà dân ở ven biển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là tình huống cộng hưởng cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ nước dâng, xâm thực và phá hủy các dải đê - kè cát ven biển.

"Khu vực ven biển từ Quy Nhơn lên Hoài Nhơn phải được di dời ngay lập tức, không chậm thêm bất cứ phút nào. Không được để người dân còn ở lồng bè, bãi ngang, nhà tạm ven biển khi sóng có thể cao hơn mái nhà", Phó Thủ tướng nói.

Nguy hiểm nhất là từ 8 giờ tối nay đến 8 giờ sáng mai

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh thời điểm mưa bão nguy hiểm nhất sẽ từ 20 giờ hôm nay đến 8 giờ ngày mai 7-11. Trong giai đoạn này, mọi lực lượng phải trực chiến 24/24 giờ ứng phó bão, tuyệt đối không rời vị trí, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, phao cứu sinh và lực lượng cơ động tại chỗ.

Tại một điểm tránh trú, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên các hộ dân đã được sơ tán, chia sẻ khó khăn khi phải rời nhà cửa, tài sản để đảm bảo an toàn. Ảnh: MINH KHÔI

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị chính quyền địa phương bố trí đầy đủ nước sạch, chăn màn, thuốc men, suất ăn và điều kiện sinh hoạt cơ bản tại các điểm tránh trú; đồng thời yêu cầu đặc biệt quan tâm tới người già, trẻ nhỏ, người ốm đau và phụ nữ mang thai.

Còn tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Phó Thủ tướng lưu ý các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng, người già, người khuyết tật, phải bảo đảm nguồn điện, oxy, thuốc men và có phương án di chuyển khẩn cấp khi cần thiết.

Ngay sau khi quay trở lại Sở Chỉ huy tiền phương, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và các tỉnh liên quan khẩn trương rà soát lại các khu vực chưa di dời dân, tập trung tối đa lực lượng và thời gian còn lại để hoàn tất sơ tán, không để người dân ở các khu nhà cấp bốn, lồng bè, tàu thuyền hoặc khu vực đầm phá, cửa biển.

"Thời điểm rất gấp, nhưng phải cố gắng làm đến cùng. Di dời triệt để nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.