Ông Hun Sen: Campuchia không xin Thái Lan mở lại biên giới dù có đóng trăm năm

"Có thông tin tôi cần phải thông báo cho nhân dân Campuchia để mọi người không hiểu lầm về việc mở lại các cửa khẩu biên giới Campuchia - Thái Lan. Gần đây, một số lãnh đạo Thái Lan đã nhiều lần nhắc về vấn đề này, dường như biến nó thành yếu tố để vận động cho những cuộc bầu cử sắp tới", Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen viết trên mạng xã hội ngày 5/11.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Ông Hun Sen hoan nghênh những diễn biến tích cực sau khi Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN, nhưng nói rằng những phát biểu gần đây của giới lãnh đạo Thái Lan, trong đó có cả Thủ tướng Anutin Charnvirakul, về việc mở lại cửa khẩu biên giới khiến nhiều người tin rằng Campuchia là bên đưa ra đề nghị này.

"Tôi xin nhắc lại với người dân Campuchia: Kể từ khi Thái Lan đơn phương đóng cửa biên giới, Campuchia chưa bao giờ yêu cầu họ mở lại. Nếu Thái Lan muốn tiếp tục đóng cửa biên giới thêm 100 năm nữa, thậm chí 500 năm nữa, đó hoàn toàn là quyết định của họ. Xét cho cùng, chìa khóa đang nằm trong tay họ", Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh.

Ông Hun Sen cũng khẳng định việc đóng cửa biên giới không khiến Campuchia sụp đổ, ngược lại còn tạo ra cơ hội phát triển cho kinh tế trong nước. Điều này đã thúc đẩy gia tăng hàng nội địa, thay thế hàng Thái Lan, từ đó kích thích sản xuất.

Tuy nhiên, ông Hun Sen nhấn mạnh rằng việc Thái Lan đóng cửa biên giới với Campuchia không chỉ đơn giản gây gián đoạn quan hệ song phương mà còn ảnh hưởng tới ASEAN và toàn bộ châu Á.

"Điều gì sẽ xảy ra với đường cao tốc ASEAN, đường sắt ASEAN và đường cao tốc châu Á?", ông nói. Giới chức Thái Lan chưa bình luận về phát biểu này của ông Hun Sen.

Thỏa thuận hòa bình, còn được gọi là "Hiệp định Kuala Lumpur", được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ký bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Kuala Lumpur hôm 26/10.

Hai nước cam kết ngừng ngay lập tức hành động thù địch, rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực xung đột và khởi động hoạt động rà phá bom mìn chung. Thỏa thuận được xây dựng dựa trên lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan cách đây 3 tháng.

Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan - Campuchia đạt được hòa bình lâu dài, không còn các cuộc đụng độ lẻ tẻ ở biên giới, vốn là nguyên nhân khiến hoạt động giao thương, đi lại giữa hai nước bị đình trệ.