Thời điểm bão số 13 mạnh nhất khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 13 giờ ngày 5/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25km/h, đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 11,8°N - 117,2°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16.

Trọng tâm vùng ảnh hưởng của cơn bão là các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Đắk Lắk.

Phạm vi gió mạnh: vĩ tuyến 10,0°N – 13,0°N; phía Đông kinh tuyến 115,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông.

13 giờ ngày 6/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 13,1°N - 111,9°E, trên khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 14, giật cấp 17. Phạm vi gió mạnh: vĩ tuyến 10,0°N – 15,0°N; kinh tuyến 108,5°E – 119,5°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Đến 13 giờ ngày 7/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 14,7°N - 106,6°E, trên khu vực Nam Lào. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh: vĩ tuyến 10,5°N – 16,5°N; phía Tây kinh tuyến 114,5°E.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông; vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền ven biển khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Bà Nguyễn Thanh Bình, dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13h chiều nay bão vẫn giữ cấp 13, giật cấp 16, vẫn giữ tốc độ 25km/h.

Các mô hình dự báo sau khi vượt qua quần đảo Palawan (Philippines) vào Biển Đông bão sẽ tiếp tục mạnh lên. Thời điểm mạnh nhất (6/11, một ngày trước khi đổ bộ) bão có thể ở cường độ cấp 14. Đặc biệt 3 ngày tới, tốc độ của bão ít thay đổi, vẫn dao động 20-25km/h.

Những cơn bão đi theo một hướng nhất quán, tốc độ ít thay đổi thường là những cơn bão có nội lực rất mạnh. Trọng tâm vùng ảnh hưởng của cơn bão là các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Đắk Lắk. Các du khách đang ở Cồn Cỏ, Lý Sơn... nên nhanh chóng quay trở về đất liền trong hôm nay hoặc sáng mai.

Cơn bão cũng sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Tâm mưa lớn nhất tập trung ở các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Đắk Lắk. Thời gian mưa tập trung trong 2 ngày là 6 và 7/11. Mưa dồn dập trong 2 ngày sau đó giảm nhanh. Vào cuối tuần, vùng mưa sẽ dịch chuyển lên bắc miền Trung và miền Bắc.