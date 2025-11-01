Biển Đông và miền Trung có thể phải hứng tiếp cơn bão số 13

Ngày 1-11, Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết từ nay đến ngày 3-11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, kết hợp với nhiều yếu tố đã và đang gây ra mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ.

Mưa lớn tiếp diễn ở Trung Trung Bộ

Do vậy dự báo từ nay đến ngày 4-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm (tập trung từ nay đến 3-11).

Ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm (tập trung từ đêm mai đến ngày 4-11); phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

“Dự báo từ chiều 4-11 đến 6-11 mưa ở Trung Bộ có khả năng giảm”, Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết.

Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi tại Đà Nẵng những ngày qua. Ảnh: TẤN VIỆT

Vì ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nên từ ngày 2-11 đến ngày 5-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Đắk Lắk có khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có nơi vượt BĐ3.

Cụ thể, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh); sông Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị); sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) đều ở mức cao. Ngoài ra, sông Sê San và các sông nhỏ ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Gia Lai.

Biển Đông xuất hiện cơn bão số 13

Cục Khí tượng thuỷ văn cũng cho biết, hiện nay ở khu vực phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động, vị trí lúc 13 giờ ở vào khoảng 9,9N-138,4E. Theo số liệu dự báo hiện tại cho thấy đêm nay đến sáng mai (2-11) ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 5-11 bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13.

“Dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa có thể mạnh trên cấp 12. Khoảng ngày 7-11 bão di chuyển vào đất liền nước ta”, Cục Khí tượng thuỷ văn nhận định.

Dự báo tại thời điểm này cho thấy, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 là từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ trong khoảng đêm 6-11 đến 9-11.

“Lưu ý hiện tại bão chưa hình thành, còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philipines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc và dự báo mới”, Cục Khí tượng thuỷ văn cho hay.