Ông Trump tiết lộ điều ông Putin 'nói riêng' về xung đột Ukraine

Ngày 5-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ thông tin người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nói riêng với ông liên quan xung đột Ukraine khi hai ông điện đàm hồi 16-10, theo kênh youtube The White House.

Theo ông Trump, ông Putin khi đó từng nói rằng Moscow đã cố tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Ukraine suốt một thập niên qua, nhưng không thành công.

“Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Putin cách đây hai tuần. Ông ấy nói: ‘Chúng tôi đã cố dàn xếp cuộc chiến đó suốt 10 năm. Chúng tôi không làm được. Giờ đến lượt ông giải quyết’” - ông Trump kể lại trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ ở bang Miami ngày 5-11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Tôi đã giải quyết được vài chuyện như vậy chỉ trong một giờ” - ông Trump nói thêm, ám chỉ những xung đột quốc tế mà ông tuyên bố đã giúp hạ nhiệt kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc điện đàm này khiến Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bất ngờ.

Ngay ngày hôm sau đó (17-10), ông Zelensky đã đến Nhà Trắng tìm cách vận động Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk để tăng cường năng lực tấn công tầm xa của Kiev nhằm đối phó Nga.

Tuy nhiên, ông Trump đã nhấn mạnh rằng ông “chưa thực sự” cân nhắc việc chuyển giao tên lửa Tomahawk, cho rằng nên để Kiev và Moscow “tự giải quyết” cuộc chiến.

Nhà lãnh đạo Mỹ từ lâu vẫn cam kết sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Ông Trump nối lại liên lạc trực tiếp với Moscow từ đầu năm nay, song các cuộc trao đổi đó - cùng với nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine - đến nay vẫn chưa mang lại đột phá.

Về phần mình, Moscow khẳng định họ muốn đạt được một giải pháp lâu dài thay vì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời - điều mà Nga cho là chỉ giúp Kiev và phương Tây có thời gian củng cố lực lượng, theo đài RT.

Nga vẫn giữ lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình bền vững nào cũng phải bao gồm cam kết trung lập của Ukraine, giải trừ quân bị, phi phát xít hóa và công nhận hiện trạng lãnh thổ hiện nay.