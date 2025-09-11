WSJ: Ông Trump điện đàm chỉ trích gay gắt ông Netanyahu việc Israel không kích Qatar

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu vào ngày 9-9, thể hiện sự bức xúc sâu sắc khi không được thông báo trước về việc Israel không kích Qatar nhằm vào lãnh đạo Hamas, tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 10-9 dẫn lời các quan chức Mỹ.

Theo các quan chức, ông Trump nói với ông Netanyahu rằng quyết định cho Israel không kích Qatar nhắm vào các lãnh đạo chính trị của Hamas ở thủ đô Doha là thiếu khôn ngoan.

Ông Trump tức giận vì biết về việc Israel không kích Qatar trong lúc nó đang diễn ra thông qua quân đội Mỹ chứ không phải từ Israel. Tổng thống Mỹ cũng phẫn nộ và vì cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ của một đồng minh của Mỹ, và cũng là một quốc gia đang đứng ra làm trung gian trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hồi tháng 4. Ảnh: Saul Loeb / AFP

Ông Netanyahu đáp lại rằng ông chỉ có một khoảng thời gian ngắn để tiến hành không kích và đã tận dụng cơ hội đó.

Một cuộc gọi thứ hai diễn ra thân thiện hơn khi ông Trump hỏi ông Netanyahu liệu cuộc tấn công có thành công hay không. Ông Netanyahu nói ông không biết. Vài giờ sau, Hamas tuyên bố các lãnh đạo cấp cao của nhóm sống sót sau cuộc tấn công, dù sáu thành viên cấp thấp hơn đã thiệt mạng.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Trump ngày càng thất vọng với Thủ tướng Netanyahu khi nhà lãnh đạo Israel “liên tục đẩy ông Trump vào thế khó” với những hành động cứng rắn được tiến hành mà không tham khảo Mỹ.

Theo WSJ, việc Israel không kích Qatar đã khiến Hamas rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn. Tệ hơn là đối với ông Trump, vụ tấn công còn khiến lãnh đạo Qatar tức giận.

Tổng thống Trump đã coi việc củng cố quan hệ với các vương quốc vùng Vịnh là trụ cột trong chiến lược tại Trung Đông.

Một quan chức Mỹ cho biết ông Trump vẫn muốn Israel chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Ít nhất, nhà lãnh đạo Mỹ muốn ông Netanyahu giảm cường độ oanh kích dải đất này vì ông Trump tin rằng những hình ảnh từ các vụ tấn công đang làm tổn hại hình ảnh của Israel trên toàn cầu.

Nhà Trắng chưa bình luận về các thông tin trên.

Israel từ chối bình luận về thông tin điện đàm.