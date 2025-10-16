Nạn nhân Hàn Quốc tiết lộ điều diễn ra bên trong “trung tâm lừa đảo” ở Campuchia

Hai nạn nhân Hàn Quốc kể về quãng thời gian bị giam cầm trong các “trung tâm lừa đảo” ở Campuchia. Ảnh: Korea Times.

“Tôi vẫn giật mình mỗi khi nghe tiếng chìa khóa xoay”, một người kể lại, nhớ về những tháng ngày bị đánh đập và tra tấn bằng điện, theo Korea Times.

Hai nạn nhân — được xác định là A, 28 tuổi, và B, 35 tuổi — đã chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi phỏng vấn với tờ Hankook Ilbo tại văn phòng xuất nhập cảnh thuộc Sở cảnh sát tỉnh Sihanoukville, Campuchia.

Cả hai đều bị dụ dỗ bằng những lời mời làm việc giả mạo, hứa hẹn mức lương cao và điều kiện sống thoải mái. Nhưng khi đặt chân đến nơi, họ phát hiện mình bị giam trong những “trung tâm lừa đảo”. Đây là các khu tổ chức đường dây lừa đảo qua điện thoại đang lan rộng khắp Đông Nam Á.

Bị lừa bởi lời mời việc làm giả

A kể rằng mình làm việc cho một công ty ở quê nhà thì nhìn thấy tin tuyển dụng trên Telegram. Người đăng tin muốn tuyển “người rành về các chương trình máy tính”.

Vết thương của A trong thời gian bị giam giữ tại “trung tâm lừa đảo” ở Campuchia. Ảnh: Korea Times.

Quảng cáo hứa hẹn “phòng khách sạn riêng, bữa ăn kiểu Hàn và mức lương 8 đến 15 triệu won mỗi tháng (tương đương 5.600–10.500 USD)”. Tin rằng đó là cơ hội thật, A bay sang Campuchia — nhưng ngay khi đến nơi, A bị đưa thẳng đến trung tâm điều hành lừa đảo qua điện thoại ở Sihanoukville.

Khi từ chối hợp tác, A bị đánh bằng ống sắt rồi bị chuyển đến “trung tâm số 10” — một trong những khu giam giữ đáng sợ nhất gần biên giới Thái Lan.

B, từng làm việc tại một quốc gia Đông Nam Á, cũng bị lừa tương tự. B nhận lời làm quản lý lưu lượng mạng cho một công ty trực tuyến do một người môi giới Trung Quốc điều hành.

Khi công ty này phá sản, B mất tư cách lưu trú và bị dụ dỗ sang làm cho nhóm khác ở Campuchia. Mỗi lần tìm cách bỏ trốn, B lại bị bắt và “bán” cho một nhóm mới với giá ngày càng cao: từ 3.000 USD lên 5.000 USD rồi 8.000 USD.

Băng nhóm lừa đảo từng nói với B rằng, muốn về nhà thì phải trả số tiền 8.000 USD mà bọn chúng đã bỏ ra.

Đối xử thậm tệ

Bên trong trung tâm lừa đảo, A và B đều bị đối xử thậm tệ. Họ kể rằng có 12 người phải chen chúc ngủ trên hai chiếc giường, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa mì. Ban ngày họ bị xiềng chân làm việc, ban đêm lại bị còng tay vào giường.

Họ nhớ rõ căn phòng G106 — nơi được gọi là “phòng tra tấn”. Nạn nhân bị treo ngược lên trần, hoặc bị chích điện vào đùi. Không ít người ngất xỉu trong những căn phòng tối tăm, ngột ngạt, chẳng phân biệt nổi ngày đêm.

“Một người đàn ông Trung Quốc cố bỏ trốn đã bị đánh chết ngay trước mắt chúng tôi”, B kể. “Tên quản lý dọa giết nếu có ai còn tìm cách bỏ trốn”.

A diễn tả lại cách để lại manh mối, giúp giới chức Hàn Quốc phối hợp với cảnh sát Campuchia giải cứu. Ảnh: Korea Times.

A nói: “Chúng bắt tôi lau vết máu trên tường và sàn. Mùi máu bám vào tay tôi suốt cả tuần”. A từng tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc tự sát, nhưng luôn bị còng tay nên không thể làm gì.

Nỗ lực trốn thoát thất bại

Tháng 8/2025, A liên lạc với bên ngoài bằng cách mượn điện thoại của một thành viên trung tâm lừa đảo, lấy lý do gọi cho bạn gái nhân dịp sinh nhật.

A kịp gửi tin cầu cứu qua Telegram đến một nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng bị phát hiện. A bị tra tấn dã man thêm một lần nữa, rồi bị xích vào giường suốt một tháng, chỉ được phép đi vệ sinh một lần mỗi ngày.

Sau đó, A bị chuyển đến tòa nhà khác, được ngụy trang thành khách sạn du lịch. Các tầng trên cùng của khách sạn được sử dụng cho hoạt động lừa đảo. Những người ở đó hứa sẽ trả tự do cho A “sau khi đạt doanh thu 1 tỷ won”.

Cả A và B kể rằng họ bị ép đóng giả quan chức Hàn Quốc trong các cuộc gọi lừa đảo. Dù vậy, cả hai không từ bỏ. Họ lợi dụng kẽ hở trong hệ thống Wi-Fi, để lại tin nhắn định vị trong mục “gửi cho chính mình” của hộp thư điện tử.

A chia sẻ thông tin đăng nhập với gia đình và văn phòng nghị sĩ Park Chan-dae ở Seoul, nhờ đó được cảnh sát Campuchia đã giải cứu vào ngày 29/9, sau 160 ngày bị giam cầm.

“Tôi không nghĩ mình có thể sống sót nếu còn bị chúng phát hiện một lần nữa”, A nói.

“Chỉ muốn được về nhà”

Khách sạn ở Sihanoukville, nơi A và B bị ép làm việc cho đường dây lừa đảo. Ảnh: Korea Times.

Hiện tại, cả A và B đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ, chờ làm nhân chứng cho cuộc điều tra.

Họ chưa biết bao giờ có thể quay về Hàn Quốc, do nhà chức trách Campuchia đang tiến hành xác minh và xét xử các vụ liên quan. Hộ chiếu của họ bị thất lạc nên việc cấp lại sẽ cần thời gian.

“Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là được về nhà, dù chỉ sớm hơn một giây”, A vừa nói vừa khóc. Khi được hỏi sẽ làm gì đầu tiên khi về nước, A im lặng rồi nói nhỏ: “Tôi chỉ muốn gặp lại gia đình”.

Một tổ công tác của chính phủ Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin-a dẫn đầu hôm 15/10 đã đến Phnom Penh. Nhóm công tác gồm các quan chức cấp cao Hàn Quốc sẽ làm việc với giới chức Campuchia để hồi hương các công dân Hàn Quốc, cũng như xác định manh mối về những người còn mất tích.