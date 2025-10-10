Xuất hiện ảnh 'tên lửa Flamingo Ukraine' bị Nga bắn rơi

Tờ Lenta của Nga ngày 9/10 cho biết hệ thống phòng không nước này đã lần đầu bắn hạ tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine, khi quả đạn đang bay với tốc độ 600 km/h ở độ cao 100 m. Thời gian và địa điểm diễn ra sự việc không được đề cập.

Yuri Kotenok, phóng viên phụ trách mảng quân sự của tờ Izvestia, sau đó công bố ảnh được cho là chụp "thân vỏ và linh kiện của tên lửa Flamingo" nằm trên mặt đất. Ông cho biết Flamingo sử dụng động cơ của máy bay phản lực huấn luyện L-39 Albatros, khớp với nhận định trước đó từ giới quan sát phương Tây, còn phụ tùng bên trong xuất xứ từ Trung Quốc.

Các mảnh vỡ được cho là của tên lửa Flamingo Ukraine trong ảnh đăng hôm 9/10. Ảnh: Lenta

Truyền thông Nga nhận định tên lửa Flamingo được chế tạo theo cách "rẻ nhất có thể" và dễ bị đánh chặn, song vẫn có thể gây khó khăn cho phòng không đối phương nếu được sản xuất với số lượng lớn.

Tờ Strana của Ukraine lưu ý rằng trên các mảnh vỡ có khắc chữ viết bằng tiếng Anh, Nga và Ukraine, cũng như số điện thoại của một công ty có trụ sở tại thủ đô Kiev. "Dù vậy, không thể xác định được chính xác hãng chế tạo và chủng loại tên lửa nếu chỉ dựa vào những dòng chữ này", báo Ukraine cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point có trụ sở tại Ukraine sản xuất, được quảng bá là có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn 3.000 km.

Với thông số do nhà sản xuất công bố, Flamingo có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, nơi tập trung khoảng 80% dân số nước này. Nó có khả năng đe dọa mọi mục tiêu ở miền trung Nga, trong đó có thủ đô Moskva và thành phố lớn thứ hai St. Petersburg, thậm chí vươn tới một phần Siberia.

Tên lửa Flamingo tại công xưởng của Fire Point hôm 14/8. Ảnh: AP

Gustav Gressel, chuyên gia quân sự người Áo, cho rằng Flamingo không có khả năng ẩn mình trước radar đối phương và năng lực cơ động như các hệ thống hiện đại của phương Tây như Storm Shadow hay Taurus, nhưng tầm bắn xa và đầu đạn lớn sẽ giúp nó phát huy hiệu quả cao hơn.

Truyền thông Ukraine hôm 9/10 dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này tuần trước đã triển khai đồng thời tên lửa Flamingo và Neptune để tập kích Nga, song không nêu cụ thể kết quả và mục tiêu nhắm tới.

Nhà phát triển hồi tháng 9 thông báo sẽ đẩy mạnh sản xuất tên lửa Flamingo, tuyên bố sản lượng vào thời điểm đó là 50 quả một tháng, tăng 20 quả so với tháng trước.