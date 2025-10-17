Ông Zelensky đến Mỹ, ra tuyên bố trước cuộc gặp với ông Trump

Ngày 16-10, trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng đà tiến triển trong tiến trình hòa bình Trung Đông có thể giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch gặp Tổng thống Trump vào ngày mai và kỳ vọng rằng động lực nhằm kiềm chế bạo lực và chiến tranh – vốn đã phát huy hiệu quả ở Trung Đông – sẽ góp phần chấm dứt xung đột ở Ukraine” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X cùng hình ảnh ông đã đến Washington, D.C để chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Trump.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến thủ đô Washington, D.C, (Mỹ) ngày 16-10. Ảnh: X

“Ngôn ngữ của sức mạnh và công lý chắc chắn cũng sẽ có tác dụng với Nga” - tổng thống Ukraine bổ sung.

Ngày qua, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ. Hai bên nhất trí sẽ gặp thượng đỉnh tại thủ đô Budapest (Hungary) trong vòng hai tuần tới bàn cách chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Zelensky không đề cập trực tiếp cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, nhưng nói rằng “khi nghe đến Tomahawk, Moscow vội vàng muốn nối lại đối thoại” - ám chỉ việc ông Trump gợi ý có thể cung cấp cho Ukraine loại tên lửa hành trình này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng ông sẽ có cuộc họp với đại diện của các công ty quốc phòng và năng lượng Mỹ trong ngày 16-10 trước khi gặp Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Trong khi đó, ông Trump ngày 16-10 dường như không cam kết về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

“Chúng ta cũng cần Tomahawk cho chính nước Mỹ. Chúng ta có nhiều, nhưng vẫn cần dùng đến. Ý tôi là, chúng ta không thể làm cạn kiệt kho của tên lửa mình” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.