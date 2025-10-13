Ukraine phản công ở Zaporizhzhia, giành lại 2 ngôi làng

PravdaUkraine dẫn tuyên bố đêm 12/10 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, các đơn vị của Ukraine tham chiến ở tỉnh Zaporizhzhia đã tiến hành một cuộc phản công hiệu quả theo hướng Dobropillya và đã "tiến công được hơn 3km" vào khu vực Nga kiểm soát.

Pháo binh Ukraine khai hỏa ở mặt trận Kharkov. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky cho biết, các binh sĩ thuộc Trung đoàn tấn công số 33 và Tiểu đoàn xung kích độc lập số 24 Aidar là lực lượng nòng cốt trong chiến dịch phản công. Theo PravdaUkraine, lực lượng Ukraine ngày 12/10 đã giành lại được hai ngôi làng Maly Shcherbaky và Shcherbaky ở Zaporizhzhia.

Hiện Nga kiểm soát khoảng 70% diện tích tỉnh Zaporizhzhia và đã tuyên bố sáp nhập địa phương này hồi tháng 9/2022. Lực lượng Nga mở các cuộc tấn công mới vào Zaporizhzhia từ hướng tỉnh Donetsk từ vài tháng qua và đã giành kiểm soát thêm hàng trăm km2 tại đây.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine. Lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin ngày 12/10 tuyên bố lực lượng Nga vẫn đang tiến công hiệu quả tại Donetsk, theo đó mở rộng kiểm soát thêm các lãnh thổ mới tại các quận Konstantinovka và Krasnoarmeysk.

"Theo hướng Krasnoarmeysk, vòng vây quanh khu vực Krasnoarmeysk-Dmitrovsk đang được siết chặt, với giao tranh ác liệt diễn ra ở phần cực Nam của thành phố Krasnoarmeysk và vùng ngoại ô", ông Pushilin nói thêm. Krasnoarmeysk là cách Nga gọi tên thành phố Pokrovsk.

Sau 3 năm rưỡi giao tranh, Ukraine gặp nhiều bất lợi trên chiến trường do quân số và hỏa lực thua kém đối phương. Truyền thông phương Tây cho hay, Kiev đang đặt cược vào khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV) với hi vọng có thể khiến Nga đồng ý ngừng bắn.

Đáp lại các cuộc tấn công đó, hai tuần qua, Nga mở các cuộc tấn công rất dữ dội vào Ukraine bằng UAV và tên lửa, khiến hạ tầng năng lượng của Ukraine gặp thiệt hại nghiêm trọng. Bloomberg dẫn nguồn giấu tên cho biết các cuộc tập kích của Nga đã thiêu hủy khoảng 60% lượng khí đốt dự trữ của Ukraine.