Nga sản xuất hàng loạt “Quái thú thép” T-90M2 giữa xung đột ở Ukraine

Xe tăng T-90M được sản xuất hoàn toàn mới ở nhà máy Uralvagonzavod. Ảnh: Military Watch.

Theo tạp chí Military Watch, xe tăng “Quái thú thép” T-90M2 đời mới sẽ được thiết kế lại khoang chiến đấu với hệ thống truyền động tinh chỉnh, bổ sung màn hình quan sát lớn hơn giúp kíp lái tăng khả năng nhận thức tình huống, cùng với đó là cải thiện khả năng lùi – vốn được đánh giá là điểm yếu của phiên bản hiện tại.

Hiện chưa rõ các xe tăng T-90M mà Nga đang có sẵn có phù hợp để nâng cấp lên chuẩn mới hay không, hay T-90M2 sẽ thay thế hoàn toàn dòng xe tăng T-90M trong dây chuyền sản xuất.

Phiên bản T-90M đã được ngành công nghiệp quốc phòng Nga nâng cấp đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là việc tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M từ cuối năm 2024.

T-90M lần đầu được đưa vào biên chế hồi tháng 4 năm 2020, là dòng xe tăng Nga đầu tiên có bước nhảy vọt rõ rệt so với các thiết kế thời Liên Xô.

Những cải tiến nổi bật của T-90M so với các mẫu xe tăng đời trước gồm: giáp phản ứng nổ thế hệ mới Relikt, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại với kính ngắm ảnh nhiệt thế hệ III, cùng bộ nạp đạn tự động và pháo chính 2A46M-4 cho phép sử dụng loại đạn xuyên giáp có khả năng xuyên phá vượt trội hơn.

Xe tăng T-90M tham gia chiến đấu trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: Military Watch.

Khác với các biến thể T-90 đời trước, T-90M được tách biệt hoàn toàn giữa khoang chứa đạn và khoang kíp lái, đồng thời gia cường đáng kể lớp bảo vệ xung quanh bộ nạp tự động.

T-90M từng được các quan chức quân sự và dân sự Nga ca ngợi vì hiệu suất chiến đấu trong xung đột ở Ukraine. Phiên bản T-90M2 nâng cấp sẽ tiếp tục được thừa hưởng các kinh nghiệm mà quân đội Nga tích lũy trong xung đột cho đến nay.

Theo đánh giá của các chuyên gia, ngành quốc phòng Nga đang trên đà mở rộng đáng kể năng lực sản xuất xe tăng, với mục tiêu đạt sản lượng 1.000 chiếc vào giữa năm 2028 và khoảng 3.000 chiếc vào giữa năm 2035.

Sản lượng xe tăng của Nga đã tăng hơn ba lần chỉ trong hai năm, với số lượng sản xuất năm 2024 ước tính đạt 280–300 chiếc. Với quy mô sản xuất lớn nhất thế giới hiện nay, các biến thể T-90 như T-90M2 được xem là nhân tố có thể tác động đáng kể đến cán cân sức mạnh quân sự, đặc biệt ở khu vực Đông Âu.

Hiện tại, nhà máy Uralvagonzavod là cơ sở duy nhất sản xuất xe tăng ở Nga, song Moscow đang chuẩn bị để nhà máy Omsktransmash, gần biên giới Kazakhstan, khởi động lại dây chuyền chế tạo xe tăng T-80M. Dự kiến, T-90M2 và phiên bản nâng cấp của xe tăng T-80 sẽ được Nga sản xuất song song tại hai nhà máy này.