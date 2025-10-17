"Thần đèn" bắt đầu nâng cầu Bình Phước 1 lên cao thêm 1,25m

Từ sáng 17-10, công trường cầu Bình Phước 1 (TP HCM) trở nên nhộn nhịp khi hàng chục kỹ sư, công nhân cùng thiết bị chuyên dụng được huy động để khởi động dự án nâng cao tĩnh không cầu - một trong những hạng mục quan trọng nhằm cải thiện giao thông thủy trên tuyến sông Sài Gòn.

Từ hôm nay cầu Bình Phước 1 bắt đầu thi công nâng tĩnh không

Cầu Bình Phước 1 nằm song song với cầu Bình Phước 2, thuộc tuyến giao thông huyết mạch nối khu Đông TP HCM với Quốc lộ 13, mỗi ngày tiếp nhận lượng phương tiện rất lớn. Sau thời gian chuẩn bị, di dời hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng, dự án nâng tĩnh không cầu chính thức bước vào giai đoạn thi công.

Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được nâng cao thêm 1,25 m so với hiện trạng. Để bảo đảm giao thông suốt quá trình thực hiện, 2 cầu sắt tạm đã được lắp đặt ở hai đầu cầu phục vụ xe máy qua lại, còn ô tô được điều tiết sang cầu Bình Phước 2.

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP HCM) cho biết phương án phân luồng này giúp lưu thông không bị gián đoạn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân khu vực.

Điểm đáng chú ý của dự án là toàn bộ công đoạn nâng cầu được thực hiện bằng công nghệ kích thủy lực đồng bộ – công nghệ từng được áp dụng thành công tại công trình cầu Bình Triệu 1. Hơn 100 kích thủy lực, mỗi chiếc có sức chịu tải 400-500 tấn, được điều khiển bằng hệ thống máy tính trung tâm, cho phép nâng khối kết cấu nặng hàng ngàn tấn với độ chính xác dưới 1 mm. Mỗi chu kỳ nâng đạt khoảng 4 cm, dự kiến đến ngày 10-11 cầu sẽ đạt độ cao thiết kế mới.

Sau giai đoạn nâng kết cấu, đơn vị thi công sẽ tiếp tục lắp đặt xà mũ, đá kê gối, kiểm định tải trọng và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để đưa cầu vào khai thác trở lại trước cuối năm 2025.

Việc áp dụng công nghệ nâng cầu hiện đại không chỉ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian so với phương án xây mới, mà còn thể hiện năng lực làm chủ kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong lĩnh vực bảo trì, cải tạo hạ tầng giao thông đô thị.

Đặc biệt, trong suốt quá trình thi công, cả lưu thông trên cầu và tàu thuyền qua lại bên dưới đều được đảm bảo an toàn – điều chưa từng có tiền lệ tại TP HCM trước đây.