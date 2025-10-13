Ông Trump sẽ "bàn" với ông Putin việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp trực thăng trở về Nhà Trắng vào ngày 10/10/2025. Ảnh: Getty Images.

Trả lời các phóng viên hôm 12/10, ông Trump nhấn mạnh Ukraine “rất muốn sở hữu tên lửa Tomahawk”, nhưng ông sẽ bàn vấn đề này với ông Putin trước. “Tôi có thể nói với ông Putin rằng, nếu cuộc xung đột này không được giải quyết, tôi sẽ gửi các tên lửa Tomahawk cho Ukraine”, ông Trump nói, theo RT.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã điện đàm với ông Trump lần thứ 2 trong hai ngày liên tiếp.

Ông Zelensky gọi cuộc trò chuyện mới nhất với Tổng thống Trump là "rất hiệu quả", lưu ý hai bên đã thảo luận về việc tăng cường "khả năng phòng không, khả năng phục hồi và cung cấp vũ khí tầm xa" cho Ukraine. “Chúng tôi biết ơn các đối tác nhưng chừng đó là chưa đủ... chúng tôi đã nói về Tomahawk và những thứ khác", ông Zelensky nói.

Tổng thống Nga Putin nhiều lần khẳng định Moscow sẵn sàng chấm dứt xung đột, song cho rằng cần phải xử lý “các nguyên nhân gốc rễ”, trong đó có quyền lợi của cộng đồng người Nga tại Ukraine và vấn đề NATO mở rộng về phía đông. Moscow cũng thường xuyên cáo buộc Kiev không có thiện chí đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh.

Gần đây, ông Trump nói rằng ông đã đưa ra quyết định về việc liệu Ukraine có nhận được tên lửa Tomahawk hay không, song vẫn cần “xem xét chúng sẽ được gửi đi đâu” và “được sử dụng vào mục đích gì”.

Mỗi tên lửa Tomahawk có giá khoảng 1,3 triệu USD, tầm bắn tối đa lên tới 2.500 km – đủ để vươn tới Moscow và xa hơn nữa.

Trước đó, khi được hỏi về khả năng Ukraine được cung cấp loại vũ khí này, ông Putin nói: “Phản ứng của chúng tôi sẽ là củng cố hệ thống phòng không”. Tổng thống Nga cũng cho rằng lực lượng Ukraine “không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ”.