Tưởng kẻ trộm gà, ai ngờ là "vị khách" đặc biệt quý hiếm nặng 30kg

Lực lượng chức năng phối hợp xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân và động vật hoang dã

Ngày 17-10, Công an xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Trường Sơn và Ban quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh tiếp nhận, cứu hộ thành công một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm do người dân bàn giao.

Trước đó, cùng ngày, ông Lê Công Thành (trú tại bản Khe Ngang, xã Trường Sơn) phát hiện gà trong vườn nhà la hét hoảng loạn. Tưởng có kẻ trộm, ông ra vườn để xem thì phát hiện một con khỉ lớn xuất hiện trong vườn nhà, đuổi bắt đàn gà.

Con vật sau đó bị ông Thành cùng dân làng khống chế và báo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng kiểm lâm và công an xã Trường Sơn tiếp nhận cá thể động vật nặng khoảng 30 kg do người dân bàn giao

Cá thể Khỉ mặt đỏ quý hiếm vào nhà dân

Nhận được tin báo, Công an xã Trường Sơn đã nhanh chóng phối hợp Hạt Kiểm lâm Trường Sơn đến hiện trường xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, có trọng lượng khoảng 30 kg.

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã phối hợp UBND xã Trường Sơn và Ban quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ bàn giao cá thể khỉ cho đơn vị chuyên trách để tiến hành cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Theo Hạt Kiểm lâm Trường Sơn, khỉ mặt đỏ là loài linh trưởng nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các vùng rừng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.