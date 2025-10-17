Nga phóng Iskander-M 'nhiều chưa từng thấy' trong đòn tập kích Ukraine

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga hôm 16/10 tập kích nước này bằng hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 26 tên lửa đạn đạo Iskander-M, hai quả đạn hành trình Iskander-K, 7 tên lửa chiến thuật Kh-59, cùng 320 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy.

United24, nền tảng gây quỹ của chính phủ Ukraine, đánh giá đây là cuộc tập kích huy động số lượng Iskander-M nhiều nhất kể từ đầu năm đến nay. Lần gần nhất quân đội Nga sử dụng nhiều tên lửa Iskander-M diễn ra ngày 24/5 và 10/10, với 14 quả được phóng mỗi trận.

Blogger quân sự Nga Yegor Guzhenko nhận định đây là "thống kê đáng chú ý", lưu ý rằng quân đội Nga có thể tiếp tục các đợt tập kích với quy mô tương tự trong tương lai.

Tên lửa Iskander-M của Nga rời bệ phóng trong diễn tập tháng 3/2018. Ảnh: BQP Nga

Trong cuộc tấn công ngày 16/10, quân đội Ukraine tuyên bố bắn hạ được 288 UAV và 5 tên lửa Kh-59. "Chúng tôi mất dấu 18 tên lửa và đang xác minh thông tin. 14 tên lửa và 37 UAV đã đánh trúng 14 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống hai khu vực", cơ quan này cho biết.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine không công bố chi tiết về những loại tên lửa mất dấu hoặc đánh xuống mục tiêu, nhưng thông báo cho thấy hàng loạt tên lửa Kinzhal và Iskander đã vượt qua lưới phòng không đối phương.

Một số nguồn tin Ukraine cho biết thiệt hại chủ yếu tập trung ở hạ tầng khí đốt và điện, trong đó có cơ sở khai thác, trung tâm phân phối và trạm biến áp. Giới chức Ukraine xác nhận một số cơ sở quan trọng đã trúng đòn tấn công và phải cắt điện khẩn cấp để ngăn sự cố lưới điện quốc gia.

Bộ tư lệnh Phương Nam quân đội Ukraine nói rằng tên lửa đạn đạo Iskander-M đã đánh trúng một thao trường tại hậu phương. "Bất chấp các binh sĩ đã tới nơi trú ẩn và áp dụng biện pháp đảm bảo an toàn, trận tập kích vẫn gây ra thương vong", cơ quan này thông báo, song không công bố thông tin cụ thể.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào "hạ tầng năng lượng phục vụ các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine", nhưng không đề cập thông tin thao trường Ukraine trúng đòn tên lửa.

Cơ quan này nhấn mạnh chiến dịch nhằm trả đũa những vụ tập kích trước đó của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga. "Đòn đánh hiệp đồng đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Đường bay ước tính của tên lửa Iskander-M (da cam) và Kinzhal (xanh) trong trận tập kích ngày 16/10. Đồ họa: X/War Monitor

Truyền thông Mỹ nhận định Iskander-M là "vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất" của Nga trong xung đột với Ukraine và chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó chúng.

Giới chuyên gia Ukraine và phương Tây nhận định Nga liên tục cải tiến tên lửa Iskander-M, khiến các tổ hợp phòng không Patriot chỉ chặn được 6% mục tiêu. Họ cho biết phần mềm mới cho phép quả đạn cơ động trong pha cuối, khi đang lao xuống mục tiêu, khiến tổ hợp Patriot khó tính toán thời điểm đánh chặn hơn nhiều so với trước.