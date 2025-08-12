Ukraine lần đầu thừa nhận quân đội Nga vượt qua tuyến phòng thủ ở tiền tuyến Donetsk

Nhà cao tầng ở thành phố Dobropillia bị phá hủy sau đợt tập kích của Nga. Ảnh: Global Images Ukraine.

Bản đồ cập nhật của DeepState, dựa trên dữ liệu nguồn mở và cập nhật của các đơn vị Ukraine tại tiền tuyến, cho thấy “vùng xám” đã chạm tới tuyến đường cao tốc được dân thường và quân đội Ukraine sử dụng thường xuyên vào giữa tháng 7, nghĩa là tình hình xấu đi với Ukraine chỉ trong gần một tháng.

Hiện tại, Nga không tấn công thành phố Dobropillia một cách trực diện mà hướng về phía tuyến đường cao tốc Dobropillia – Kramatorsk. Dobropillia nằm cách thành phố chiến lược Pokrovsk khoảng 22 km về phía bắc.

Theo DeepState, tận dụng ưu thế về lực lượng và hỏa lực, quân đội Nga đã nhanh chóng tiến vào các khu dân cư Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz và Vesele sau khi vượt qua phòng tuyến Ukraine. Phía Nga được cho là đang củng cố vị trí để chuẩn bị mở đợt tấn công mới, cũng như tìm cách lập cứ điểm ở Petrivka và Novovodiane, phía bên kia tuyến đường cao tốc.

Bản đồ do DeepState cập nhật cho thấy hướng tấn công đột phá của quân đội Nga. Ảnh: DeepState.

Đợt tiến công này là sự mở rộng chiến dịch tấn công Pokrovsk và Kostiantynivka bắt đầu từ mùa xuân, nhưng đã tăng tốc rõ rệt trong tháng 8, khiến các tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine lọt vào tầm tấn công của máy bay không người lái (UAV) của Nga. DeepState đánh giá, bước đột phá mới của Nga đang đe dọa nghiêm trọng khả năng phòng thủ tổng thể của Ukraine tại miền đông.

DeepState cũng cho biết, các công sự mới vốn được Ukraine xây dựng quanh Zolotyi Kolodiaz, Shakhove và một số khu vực lân cận, nhưng hiện đang bị lực lượng Nga vượt qua. “Nếu tình hình không thay đổi, Dobropillia có thể thất thủ một cách chóng vánh”, DeepState cảnh báo.

Giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận công khai về diễn biến trên. Nhóm phân tích DeepState từng chịu áp lực từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine khi đưa ra đánh giá bất lợi bên phía Kiev.