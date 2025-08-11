Bơi ở vùng cấm, 3 người Ukraine thiệt mạng vì thủy lôi phát nổ

Hình ảnh một vụ nổ cho thấy vụ việc xảy ra ở gần một bãi biển đông đúc ở Ukraine. Ảnh: Telegraph

Theo truyền thông Ukraine, một người đàn ông đã tử vong khi một quả thủy lôi phát nổ cách bờ khoảng 50 mét, gần khu nghỉ dưỡng Karolino-Bugaz, ở tỉnh Odesa, vào lúc 11h30 sáng 10/8 (giờ địa phương).

Trong một vụ nổ khác, xảy ra ở vùng biển gần thị trấn Zatoka, cách thành phố Odesa khoảng 64 km về phía nam, một phụ nữ và một người đàn ông khác cũng thiệt mạng vì thủy lôi.

Ông Oleg Kiper – Thống đốc tỉnh Odesa – cho biết các vụ nổ xảy ra tại những khu vực bị cấm bơi, đồng thời cảnh báo nhiều người đã mất mạng vì phớt lờ lệnh cấm.

"Tất cả nạn nhân đều trúng thủy lôi khi bơi ở những khu vực bị cấm. Điều này một lần nữa cho thấy việc xuống nước ở những nơi chưa được kiểm tra là cực kỳ nguy hiểm”, ông Kiper viết.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy cột nước bắn cao lên khỏi mặt biển ở một bãi tắm đông người, trong khi một phụ nữ thốt lên: "Ôi trời ơi… có gì đó vừa nổ ở đằng kia”.

Cảnh sát và đội rà phá bom mìn đang điều tra vụ việc. Trong báo cáo, cảnh sát cho biết chưa xác định được danh tính 3 nạn nhân và kêu gọi du khách không coi thường các biện pháp an toàn.

"Thông tin ban đầu cho thấy 3 du khách – gồm một phụ nữ và hai người đàn ông – đã tử vong do hai vụ nổ. Danh tính các nạn nhân đang được làm rõ”, cảnh sát địa phương cho hay.

Theo Telegraph, khu vực Biển Đen hiện dày đặc thủy lôi do cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine thả xuống, chủ yếu để bảo vệ cảng. Chưa rõ những quả mìn gây chết người sáng 10/8 là của Nga hay Ukraine, cũng như cách chúng trôi dạt gần bãi biển.

Trước xung đột, cả Nga và Ukraine đều sở hữu số lượng lớn mìn neo thời Liên Xô, có gắn dây xích neo cố định, nổi cách mặt nước vài mét. Loại này, chứa khoảng 20 kg thuốc nổ, thường được dùng ở vùng biển sâu tới 200 mét.

Ngoài ra, từ khi xung đột nổ ra năm 2022, nhiều loại mìn khác cũng được phát hiện ở Biển Đen, trong đó có mìn R-421-75 chứa tới 160 kg thuốc nổ, có thể neo cố định hoặc thả trôi sát mặt nước.