Ông Trump quyết định hủy thượng đỉnh với ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay ông Putin trong cuộc gặp ở Alaska vào ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin — tôi cảm thấy điều đó không đúng lúc”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, theo Reuters. “Tôi có cảm giác chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt tới. Vì vậy tôi quyết định hủy cuộc gặp sắp tới, nhưng trong tương lai chúng tôi sẽ làm điều đó”.

Ông Trump cũng bày tỏ sự thất vọng về tiến trình đàm phán đang bị đình trệ. “Nói thật lòng, điều duy nhất tôi có thể nói là, mỗi lần tôi nói chuyện với ông Putin, đó đều là những cuộc trao đổi tốt đẹp, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả. Mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ”, ông cho biết.

Việc Mỹ hủy cuộc họp thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu dầu của Nga, như một phần trong nỗ lực gia tăng sức ép với Moscow vì các hoạt động quân sự ở Ukraine. Ông Trump cũng nói rằng ông hy vọng các biện pháp này chỉ mang tính tạm thời.

Hôm 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump sau đó được cho là gia tăng sức ép buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ với Nga để đổi lấy hòa bình.

Nga hiện duy trì quan điểm Ukraine phải rút quân hoàn toàn khỏi vùng Donetsk như điều kiện tiên quyết cho thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 19/10, ông Trump nói giao tranh cần dừng lại ở “giới tuyến hiện tại”.

Bất đồng trong quan điểm ngừng bắn giữa Nga và Mỹ được cho là nguyên nhân khiến kế hoạch chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin ở Hungary đổ vỡ.