Ông Putin lên tiếng sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt hai tập đoàn dầu khí Nga

Ông Trump và ông Putin gặp nhau ở Alaska vào ngày 15/8/2025. Ảnh: AFP.

Phát biểu trước báo giới, ông Putin nói: “Không quốc gia nào có lòng tự trọng lại hành động dưới sức ép”.

Những bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga là Rosneft và Lukoil. Theo Washington, các biện pháp này nhằm buộc Moscow chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Trước đó, ông Trump và ông Putin dự kiến gặp nhau ở Hungary, song Nhà Trắng sau đó thông báo hội nghị thượng đỉnh bị hủy.

Trong thông điệp ngày 23/10, ông chủ Điện Kremlin gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là một “hành động thiếu thiện chí” và cảnh báo điều này sẽ gây tổn hại quan hệ Nga - Mỹ.

Đề cập việc cuộc họp thượng đỉnh Nga – Mỹ bị hoãn, ông Putin cho biết đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh là do phía Mỹ đưa ra. Tổng thống Nga thừa nhận sẽ là sai lầm nếu tổ chức hội nghị mà không có sự chuẩn bị cần thiết. Theo ông Putin, một cuộc gặp vẫn có thể diễn ra sau này.

Ông Putin nhấn mạnh Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại, trong khi Nhà Trắng cũng cho biết ông Trump không loại trừ khả năng gặp lại ông Putin “trong tương lai”.

Bên cạnh đó, ông Putin cảnh báo nếu Ukraine được cung cấp vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công Nga, Moscow sẽ “đáp trả áp đảo”. “Đây là một hành động leo thang. Nếu loại vũ khí này được sử dụng để tập kích lãnh thổ Nga, thì phản ứng sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là áp đảo. Tôi khuyên các nhà lãnh đạo phương Tây nên suy nghĩ thật kỹ”, ông Putin nói.