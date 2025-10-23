Ba Lan gợi ý Ukraine làm điều khiến Hungary “đau đớn”

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh: Getty Images.

“Tôi hy vọng người đồng hương dũng cảm của các bạn, thiếu tá Robert ‘Magyar’ Brovdi, cuối cùng sẽ thành công trong việc đánh sập đường ống dẫn dầu mà Hungary phụ thuộc vào Nga. Khi đó, Hungary sẽ phải nhập dầu qua Croatia”, ông Sikorski viết trên mạng xã hội X, nhắn gửi người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto.

Theo tờ Kyiv Independent, ông Sikorski nhắc đến ông Brovdi, sỹ quan quân đội Ukraine gốc Hungary, hiện là Tư lệnh USF. Trước đó, Hungary đã ban hành lệnh cấm ông Brovdi nhập cảnh với lý do đứng sau các chiến dịch không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở dầu khí Nga có liên quan đến hệ thống đường ống Druzhba – mạng lưới dẫn dầu khổng lồ đưa dầu Nga sang Trung Âu.

Ông Brovdi từng tuyên bố không quan tâm tới lệnh cấm của Hungary, đồng thời khẳng định sẽ quay về quê cha đất tổ vào một thời điểm phù hợp.

Tháng 8/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cảnh báo Kiev có cách để khiến Hungary “đau đớn”. Đó là phá hủy hoàn toàn đường ống Druzhba, trừ khi Hungary ủng hộ tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

Kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra năm 2022, hầu hết các quốc gia Liên minh châu Âu đã ngừng mua dầu từ Nga. Tính đến năm 2025, chỉ còn Slovakia và Hungary vẫn tiếp tục sử dụng đường ống Druzhba.

Tuyên bố mới được ông Sikorski đưa ra giữa lúc ông và Ngoại trưởng Hungary Szijjarto công khai khẩu chiến, sau khi tòa án Ba Lan từ chối dẫn độ một công dân Ukraine bị nghi liên quan vụ phá hoại đường ống Nord Stream năm 2022.

Ngày 16/10, tòa án Ba Lan bác yêu cầu dẫn độ công dân Ukraine Volodymyr Z sang Đức – nơi người này bị truy nã quốc tế – và sau đó ra quyết định phóng thích.

Khi ông Szijjarto gọi nghi phạm Ukraine là “kẻ khủng bố”, ông Sikorski đáp trả rằng ông “tự hào về tòa án Ba Lan, cho rằng phá hoại hạ tầng của Nga trong khi xung đột xảy ra ở Ukraine không phải là hành vi phạm tội”.

Nhà chức trách Đức cáo buộc Volodymyr Z tham gia đặt chất nổ lên các đường ống trong khuôn khổ chiến dịch bí mật được tiến hành từ một du thuyền thuê xuất phát từ cảng Rostock.

Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao Italia cũng bác yêu cầu dẫn độ công dân Ukraine Serhii Kuznetsov sang Đức với cáo buộc tương tự.