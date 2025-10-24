Ông Trump trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí Nga, Trung Quốc lên tiếng

Guo Jiakun – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ảnh: Hoàn cầu)

Trung Quốc phản đối Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Nga

Hôm 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft của Nga, sau khi kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin bất thành.

Đây là lần đầu tiên Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Bình luận về động thái mới của Mỹ, ông Guo Jiakun – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – hôm 23/10 cho biết: “Trung Quốc luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở theo luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép”.

Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể “gây ảnh hưởng lớn” đối với Tổng thống Nga Putin để chấm dứt xung đột ở Ukraine, ông Guo nhấn mạnh, đối thoại và đàm phán là “con đường khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”.

Mỹ tăng thêm sức ép bằng cách áp lệnh trừng phạt nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí Nga (ảnh: Reuters)

Ấn Độ có thể ngừng nhập khẩu dầu Nga?

Reuters hôm 23/10 dẫn nguồn thạo tin cho hay, một số nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ chuẩn bị cắt giảm mạnh việc nhập khẩu dầu Nga trước sức ép từ Mỹ. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ bị Mỹ áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu vì tiếp tục mua dầu Nga.

Reliance Industries – một trong những công ty mua nhiều dầu Nga nhất ở Ấn Độ – đang có kế hoạch ngừng nhập khẩu, bao gồm cả việc dừng hợp đồng dài hạn với tập đoàn Rosneft, Reuters đưa tin.

Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn của Reliance cho biết: “Việc điều chỉnh lượng dầu nhập khẩu từ Nga đang được tiến hành và chúng tôi hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của chính phủ”.

Lệnh trừng phạt của Mỹ liệu có hiệu quả?

Thuế từ lĩnh vực năng lượng chiếm khoảng 1/4 ngân sách của Nga, theo Guardian. Các biện pháp mới của Mỹ được cho có thể khiến 2 tập đoàn Rosneft và Lukoil gặp khó khăn, gây thêm áp lực với Moscow.

Marshall Billingslea – cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ – cho rằng, sức ép đối với các ngân hàng có giao dịch với Rosneft, Lukoil là vấn đề mấu chốt để duy trì lệnh trừng phạt.

Một số ngân hàng có thể từ chối thực hiện giao dịch thanh toán của Rosneft và Lukoil, vì lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ.

“Ngay cả khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, Trung Quốc hay Thổ Nhĩ muốn tiếp tục mua dầu của Nga, thì các ngân hàng cũng có thể nói ‘không’”, ông Billingslea nói.

Trong thông báo hôm 22/10, Bộ Tài chính Mỹ đã đặt hạn chót đến ngày 21/11 để các công ty nước ngoài dừng giao dịch với 2 tập đoàn dầu khí Nga, nếu không muốn đối mặt với các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Thomas Graham – chuyên gia của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Mỹ) – cho rằng, các lệnh trừng phạt mới sẽ không làm khó được Nga.

“Nếu Nhà Trắng nghĩ rằng hành động này có thể thay đổi triệt để quan điểm hoặc chính sách của Moscow, thì họ chỉ đang tự lừa dối mình. Nga rất giỏi trong việc né tránh các lệnh trừng phạt”, ông Graham nói.

Theo Guardian, trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Rosneft và Lukoil vì lo ngại giá dầu có thể bị đẩy lên cao trong khi Mỹ muốn kiềm chế lạm phát.