Nga lên tiếng về các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU

Ngày 23-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng về các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vừa áp đặt lên Nga, cho rằng lệnh trừng phạt “sẽ không gây ra vấn đề” cho Moscow, theo hãng thông tấn TASS.

Mỹ ngày 22-10 đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào 2 công ty dầu mỏ lớn của Nga, cùng lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy kế hoạch gặp thượng đỉnh Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nước EU cũng chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Bà Zakharova nói rằng Nga xem việc Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt đối với hai tập đoàn năng lượng Nga Rosneft và Lukoil là “hoàn toàn phản tác dụng”.

Theo người phát ngôn, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không gây ra vấn đề đặc biệt nào cho Nga, vì Moscow đã có “khả năng miễn dịch mạnh mẽ” trước các biện pháp trừng phạt từ phương Tây.

Về việc duy trì đối thoại với Mỹ, bà Zakharova cho biết Bộ Ngoại giao Nga “mở cửa cho việc tiếp tục các cuộc tiếp xúc” với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mục đích của những cuộc tiếp xúc này là “xác định rõ các tham số cho đối thoại Nga - Mỹ về nhiều khía cạnh trong quan hệ song phương, cũng như những bước đi chung tiếp theo trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

“Chúng tôi không thấy trở ngại đáng kể nào để tiếp tục tiến trình mà Tổng thống Nga và Mỹ đã khởi xướng nhằm thống nhất khuôn khổ chính trị cho việc giải quyết xung đột ở Ukraine và cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực” - bà Zakharova nói thêm.

Về gói trừng phạt thứ 19 của EU, bà Zakharova cho rằng các biện pháp trừng phạt đang phản tác dụng đối với chính Brussels, và khả năng của EU trong việc mở rộng trừng phạt “về cơ bản đã cạn kiệt”.

Bà Zakharova lưu ý rằng Nga bảo lưu quyền đáp trả các biện pháp trừng phạt của EU, “dù đó là những nỗ lực rõ ràng không thành công”.

“Như mọi khi, chúng tôi sẽ đáp trả một cách phù hợp, thận trọng và trên cơ sở lợi ích cốt lõi của mình” - người phát ngôn bổ sung.

Cũng theo bà Zakharova, các mục tiêu mà Nga đã đề ra cho chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn không thay đổi.

“Đây là điểm khởi đầu cho đối thoại của chúng tôi với Mỹ, cũng như với các quốc gia khác có thiện chí đóng góp một cách xây dựng cho tiến trình hòa giải” - bà Zakharova nhấn mạnh.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng những bước đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan cuộc chiến ở Ukraine tương đương với “hành động chiến tranh” chống lại Nga.

“Những quyết định được đưa ra là một hành động chiến tranh chống lại Nga. Và giờ đây, ông Trump đã hoàn toàn đứng về phía châu Âu” - ông Medvedev viết trên Telegram.

Mỹ và châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của phía Nga.