Báo Anh: "Liên minh sẵn sàng hành động" rút lui khỏi kế hoạch đưa quân đến Ukraine

Thủ tướng Anh (trái) Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là những người đề xuất thành lập “Liên minh sẵn sàng hành động”. Ảnh: Getty

Theo tờ The Sunday Times, các thành viên của “Liên minh sẵn sàng hành động” – nhóm quốc gia châu Âu ủng hộ Kiev – sẽ không triển khai binh sĩ tới Ukraine, dù trước đây từng nêu ý tưởng này. Một nguồn tin giấu tên nói với tờ báo Anh rằng, “không ai muốn đưa quân mình tới Ukraine để chết ở đó”.

Hồi tháng 3, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố London sẵn sàng triển khai “lực lượng bộ binh và không quân, cùng với các nước khác”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Theo kế hoạch, lực lượng này sẽ đóng vai trò “gìn giữ hòa bình” nếu Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha và Ý đều tỏ ra miễn cưỡng hoặc từ chối cam kết gửi quân cho nhiệm vụ này.

Bài viết của tờ The Sunday Times dự đoán, nếu cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump dẫn tới việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, Kiev có thể muốn “giám sát viên quốc tế” hiện diện tại thực địa. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định, “khó có khả năng ‘liên minh sẵn sàng hành động’ sẽ đảm nhận vai trò đó".

Anh và Pháp chưa lên tiếng về thông tin đăng tải trên tờ The Sunday Times.

Trước đó vào tháng 5, Financial Times dẫn nguồn tin cho hay, kế hoạch triển khai quân tại Ukraine đã “chết yểu” sau khi Mỹ từ chối hỗ trợ. Cũng trong thời gian này, tờ The Times cho rằng kế hoạch khó khả thi vì quân số của các lực lượng vũ trang châu Âu đang thiếu hụt.

Nga nhiều lần phản đối mạnh mẽ việc bố trí quân nhân NATO tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào. Hồi tháng 4, ông Sergey Shoigu – Thư ký Hội đồng An ninh Nga – cảnh báo sự hiện diện của quân NATO tại Ukraine có thể dẫn tới Thế chiến III. Tháng trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc các nước NATO châu Âu đang theo đuổi đường lối “quân sự hóa và đối đầu”.