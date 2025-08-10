Báo Ukraine: Lữ đoàn Nga toàn người Ukraine dẫn đầu cuộc tấn công ở mặt trận nóng nhất

Binh sĩ quân đội Nga di chuyển trên xe gắn máy. Ảnh: Militarnyi.

Tờ Euromaidan Press dẫn nguồn tin từ nhóm phân tích DeepState, cho biết Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Độc lập số 132 của Nga đã được giao nhiệm vụ tiến tới ngoại ô phía đông Dobropillia, thành phố lớn cuối cùng mà Nga muốn kiểm soát trước khi khép hoàn toàn vòng vây Pokrovsk.

Lữ đoàn số 132 gây chú ý vì thành phần là người Ukraine sinh sống ở miền đông, thuộc vùng Donetsk – vùng lãnh thổ tự tuyên bố tách khỏi Ukraine sau sự kiện Maidan năm 2014.

Gần đây, lữ đoàn được cho là đã bổ sung thêm lực lượng với các binh sĩ là người nhập cư Nga gốc Trung Á. Trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua, Ukraine vẫn coi những người sống ở miền đông, kể cả các khu vực do Nga kiểm soát, là người Ukraine.

Theo DeepState, lữ đoàn số 132 là một trong những đơn vị thiện chiến nhất của Nga ở mặt trận miền đông. Lữ đoàn này trước đây ưu tiên tuyển quân từ các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2022. Cơ cấu bộ chỉ huy lữ đoàn được cho là gồm các sĩ quan được điều động từ Moscow.

Kiểm soát thành phố Dobropillia là một trong những mục tiêu hàng đầu của Nga hiện nay nhằm khống chế hoàn toàn tuyến đường tiếp vận của Ukraine cho thành phố Pokrovsk.

Nga gần đây liên tục đạt được bước tiến ở mặt trận thành phố Pokrovsk. Ảnh: Suriyak/X.

Tuần trước, truyền thông Ukraine đưa tin, cư dân sống ở Dobropillia đã được sơ tán khẩn cấp. Nhiều gia đình rời đi một cách vội vã vì thành phố này hiện đã nằm trong tầm tấn công của pháo và máy bay không người lái (UAV) Nga.

Hôm 9/8, DeepState cũng cho biết nhà máy thép Azovstal, nơi lực lượng Ukraine từng cố thủ ở thành phố Mariupol vào năm 2022, hiện đã được Nga xây dựng lại, gia cố hầm ngầm và hệ thống trú ẩn, đóng vai trò như một căn cứ ở hậu phương.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska để bàn về giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine. Dù có triển vọng đạt được hòa bình thông qua giải pháp ngoại giao, quân đội Nga vẫn đang tiến quân theo mục tiêu đề ra.