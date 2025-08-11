NATO cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine trước thềm thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thư ký NATO Mark Rutte, trong một bài phát biểu trên CBS News, cho biết, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ tiếp tục bất kể kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Nga.

Quan chức này lưu ý rằng, hai gói viện trợ đầu tiên từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, và Thụy Điển đã được chuyển giao. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều thông báo, thể hiện cam kết hỗ trợ liên tục.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Getty Images

Theo Tổng thư ký NATO, trên thực tế, Mỹ đã nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine, với nguồn tài trợ đến từ các nước châu Âu. Ông lưu ý rằng, khoản viện trợ mới này bổ sung cho các hỗ trợ hiện có của châu Âu, bao gồm cả các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. NATO sẽ chịu trách nhiệm điều phối cung cấp hàng hóa để đảm bảo Ukraine có đủ nguồn lực cần thiết cho các hoạt động chiến đấu.

Khi được hỏi về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới, ông Mark Rutte cho biết: "Đây sẽ là phép thử với ông Putin, nếu ông ấy không nghiêm túc, thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Ngược lại, nếu ông ấy nghiêm túc, thì từ thứ Sáu (15/8) trở đi, tiến trình sẽ tiếp tục".

Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp tại Alaska để thảo luận về giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Nguồn tin từ Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Trump sẵn sàng mời ông Zelensky tham dự cuộc họp, nhưng các công tác chuẩn bị hiện chỉ tập trung cho cuộc gặp song phương giữa ông Trump và ông Putin.